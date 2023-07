Fibershed Nederland komt met boek voor jongeren over de impact van kleding

Fibershed Nederland komt met een boek voor jongeren over de impact van kleding en hoe consumeren en produceren anders kan, dat maakt de non-profitorganisatie bekend in een persbericht. Met een crowdfundingsactie zijn de opbrengsten voor de druk van het boek binnengehaald.

Het boek moet jongeren leren dat kleding geen goedkoop wegwerpproduct is, maar juist kostbaar is en gemaakt is van waardevolle grondstoffen. In het boek komen verschillende sleutelfiguren uit de Nederlandse mode-industrie aan bod, denk aan modeontwerper Joline Jolink, AMFI-directeur José Teunissen en Mud Jeans oprichter Bert van Son.

Fibershed Nederland is in 2021 opgericht als onderdeel van de internationale non-profitorganisatie Fibershed, die zich wereldwijd inzet om van natuurlijke stoffen, zoals katoen, linnen en wol, de norm te maken binnen een zo lokaal mogelijke keten.