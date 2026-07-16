FIFA Wereldbeker 2026: Louis Vuitton onthult nieuwe trofee-koffer en capsulecollectie

Met de finale van de FIFA Wereldbeker 2026 in aantocht, presenteert het Parijse luxehuis Louis Vuitton de nieuwe, op maat gemaakte koffer voor het vervoer van de trofee. Als officiële leverancier van het evenement lanceert het merk ook een limited-edition bagagelijn.

De synergie tussen topsport en luxe wordt steeds sterker. In navolging van een traditie die begon bij de Wereldbeker van 2010 in Zuid-Afrika, markeert Louis Vuitton de finale van de FIFA Wereldbeker 2026 met de officiële presentatie van zijn nieuwe Trophy Trunk. Deze koffer is ontworpen voor het bewaren en vervoeren van de officiële trofee van de competitie.

Louis Vuitton X FIFA Wereldbeker 2026 trofee-koffer Credits: Louis Vuitton

Dit speciale item is vervaardigd in de historische ateliers van het huis in Asnières-sur-Seine en bevat de erfgoedcodes van de koffermaker: het klassieke Monogram-canvas, lederen 'lozine'-afwerking en vergulde messing hoekverstevigingen. De twee voorpanelen van deze editie zijn versierd met een handgeschilderd 'V'-motief (voor Victory en Vuitton), dat de gouden tinten van de trofee weerspiegelt.

Louis Vuitton X FIFA Wereldbeker 2026 trofee-koffer Credits: Louis Vuitton

“Al meer dan een decennium delen Louis Vuitton en FIFA een gezamenlijke toewijding aan excellentie,” aldus Pietro Beccari, bestuursvoorzitter van Louis Vuitton, in een verklaring.

Een commerciële limited-edition collectie

Naast het unieke stuk op het veld tijdens de finale, benut het vlaggenschipmerk van de LVMH-groep deze langdurige samenwerking met de lancering van een capsulecollectie onder officiële FIFA-licentie.

Louis Vuitton X FIFA Wereldbeker 2026 trofee-koffer Credits: Louis Vuitton

Deze commerciële lijn vertaalt de visuele identiteit van de officiële koffer naar drie formaten harde bagage:

Een horlogekoffer voor acht horloges,

Een Cotteville horlogekoffer voor zestien horloges,

Een Courrier Lozine 110 Trunk, een historisch model van het huis.

Deze drie items zijn versierd met het klassieke Monogram en het handgeschilderde 'V'-motief. Ze bieden ook een personalisatieoptie met de initialen van de koper. Hiermee wordt de traditie van maatwerk van het huis aan de Rue du Pont-Neuf voortgezet.

Louis Vuitton X FIFA Wereldbeker 2026 trofee-koffer Credits: Louis Vuitton

Dit initiatief illustreert opnieuw de strategie van Louis Vuitton om zich te verankeren in grote internationale sportevenementen, enkele maanden na zijn prominente rol bij de Olympische Spelen in Parijs. Het bevestigt de groeiende interesse van luxespelers in wereldwijde entertainmentplatforms. Deze platforms zijn belangrijke imagodragers voor een internationale klantenkring.