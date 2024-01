Fila lanceert Fila+ lijn, skatewear ontwerper Lev Tanju is creatief hoofd

Fila heeft de lancering aangekondigd van een nieuwe lijn die de geschiedenis van het bedrijf in de sportkledingcategorie weerspiegelt. Lev Tanju, de oprichter van skatewearlabel Palace, wordt creatief directeur, aldus het persbericht.

Met de naam 'Fila+' laat de eerste collectie van het merk zien wat Fila beschrijft als "een verheven kijk op sportkleding", met kleding en accessoires onder de opgenomen categorieën. Fila+ haalt inspiratie uit de archieven van het merk en verfrist klassieke silhouetten door het gebruik van hedendaagse kenmerken, vakmanschap en authenticiteit. Een ander gebied dat een opknapbeurt krijgt is het F-Box logo, dat is bijgewerkt voor het nieuwe merk door middel van kleuren die Fila's Italiaanse wortels eren.

Met de benoeming van Tanju zei Fila dat het een "nieuw hoofdstuk van creativiteit en samenwerking" ingaat, waarbij de eerdere ervaring van de ontwerper in partnerschappen en het opbouwen van een gemeenschap een belangrijke reden was waarom hij werd geselecteerd voor de leidende rol. In een persbericht zegt Tanju: "Fila heeft zo'n rijke en verbazingwekkende geschiedenis van meer dan honderd jaar. Ik was onder de indruk van de omvang van het archief en vond het allemaal prachtig. Het verhaal van [oorspronkelijk creatief directeur] Pierluigi Rolando, zijn drang naar innovatie en zijn baanbrekende ontwikkelingen inspireerden me echt. Ik was ook dol op het hele Italiaanse Fila-team: ze zijn heel oprecht en als een familie."

Als onderdeel van de doorlopende deal van het bedrijf met More Consulting en het licentiepartnerschap met 247, zal Fila+ wereldwijd worden gedistribueerd op de belangrijkste e-commerce platforms, in lokale warenhuizen en in belangrijke boetieks.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.