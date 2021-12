Filippa K lanceert circulaire capsulecollectie met modelabel Stinarand

Filippa K heeft de handen ineen geslagen met Stinarand, de studio van de Zweedse ontwerper Stina Randestad. Het resultaat is een collectie van zes kledingstukken gemaakt van tweedehands Filippa K-materialen. Een eerbetoon aan het creatieve potentieel van circulair design, schrijft het merk in een persbericht.

Randestad staat bekend om haar innovatieve materiaalcombinaties en technieken. Haar werk is ‘sculpturaal en toch draagbaar’, een contrast met de voor Filippa K zo kenmerkende strakke looks. “Ik ben erg onder de indruk van de mate van betrokkenheid die Filippa K toont met hun duurzaamheidswerk, evenals hun investering in creativiteit”, zegt ze in het persbericht. Ze voegt eraan toe dat het merk haar de kans gaf om ‘in alle vrijheid te onderzoeken hoe tweedehands kledingstukken kunnen worden omgetoverd tot iets totaal anders’.

De items in de capsulecollectie kenmerken zich door het gebruik van onverwachte materialen en gedurfde kleuren. Dat resulteerde in drie ‘dramatische statement-stukken’ en drie draagbare stukken. Het resultaat van het project laat volgens Randestad een artistieke benadering zien van upcycling. Maar ook wat er gebeurt als een gevestigd merk een sprong in het diepe maakt. Daarmee doelt ze op het feit dat Filippa K samenwerkt met een ontwerper wiens esthetiek niet direct wordt geassocieerd met de traditionele Scandinavische look.

Wat voor prijskaartje er aan de items hangt, is niet bekend. De collectie is op aanvraag te koop via de website van Filippa K.