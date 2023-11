Filippa K lanceert koffietafelboek ter ere van 30-jarig jubileum

Het Zweedse modehuis Filippa K bestaat dertig jaar. Om dat te vieren, brengt het merk een koffietafelboek uit in gelimiteerde oplage. ‘It’s been 30 years’, zoals het boek heet, is het resultaat van een samenwerking met de bekende Zweedse fotograaf J.H. Engström.

Liisa Kessler, creatief directeur van Filippa K, ontdekte het werk van Engström voor het eerst in een Parijse boekwinkel. Al reflecterend op het erfgoed van Filippa K, vond ze inspiratie in zijn foto’s. Zijn werk heeft volgens haar een ‘natuurlijke sensualiteit en een rauwe, jeugdige energie die niet geforceerd is’. “Deze ongepolijste aanpak is wat mij interesseert, in combinatie met de intimiteit die de ziel vormt van ons merk en van J.H.’s werk.”

De fotograaf kreeg carte blanche om iets nieuws te creëren en daarmee te reflecteren op zowel zijn eigen historie als die van het modehuis. ‘It’s been 30 years’ bevat nooit eerder vertoonde archieffoto’s van Engström, maar ook nieuwe beelden van belangrijke kledingstukken uit de geschiedenis van Filippa K. Het voorwoord is geschreven door galeriehouder en schrijfster Saskia Neuman. De gelimiteerde uitgave van 500 exemplaren is verkrijgbaar in de Filippa K winkels en op de website van het merk.