Folies, maliënkolders en ballonrok: 7 Resort 2025-trends die het tussenseizoen belichamen

Nu de modemaand voor mannen in gang is gezet, die op vrijdag 7 juni in Londen van start ging en snel naar Milaan verhuist, komt er onvermijdelijk een einde aan de onthullingen van de Resort-collectie. Nu we echter een volledig overzicht hebben, kunnen we begrijpen wat we kunnen verwachten op het gebied van trends tijdens het tussenseizoen van 2025, een onduidelijke periode waarin alle soorten seizoensloze categorieën lijken samen te komen.

Dit kenmerk was nog nooit zo duidelijk als in de Resort-lijnen van dit jaar, waarin avondkleding werd gecombineerd met bovenkleding en strandkleding naast spelletjes over kantoorpolitiek. Toch was er, hoewel er veel variatie was, nog steeds bewijs van duidelijke trends die de presentaties als geheel een subtiele samenhang gaven.

Kleuren van het seizoen: 'Burned orange', kobaltblauw en kastanjebruine momenten

Resort 2025: Ulla Johnson, LaPointe en Third Form. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Veel van deze specificiteit kwam in de vorm van 'it'-kleuren voor het tussenseizoen, met tinten die categorieën overstegen toen ze in een groot aantal media verschenen. 'Burned orange' was bijvoorbeeld te zien in de glans van doorschijnende pailletten en in de zwaar gewassen denim van streetwear. Ondertussen werd een kenmerkend 'kobaltblauw' gebruikt in zowel bovenkledingstukken als feestkleding. Eén kleur die echter een gevoel van eenheid behield, was kastanjebruin, dat grotendeels voorkwam in ontwerpen van leer of leerlook die alleen botsten met conflicterende tinten zoals babyroze.

Resort 2025: Bec + Bridge, Coperni en LaPointe. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Resort 2025: Gucci, Baum Und Pferdgarten en Ulla Johnson. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Doorzichtige brutaliteit: Kanten tweedelige pakken, doorzichtige panelen en bovenkleding onder rokken

Resort 2025: Ulla Johnson, Dior en Gucci. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Een vleugje favoritisme voor transparante looks was een ander kenmerk van de collecties van dit jaar, of het nu in de vorm was van kant of volledig doorzichtige co-ords die weinig aan de verbeelding overlieten. Hier zagen we opnieuw de heropleving van de al te populaire lingerie-als-bovenkledingtrend die zijn jaarlijkse terugkeer maakte en ervoor zorgde dat ondergoed meer een dagelijks basisproduct werd. Onderrokken werden bijvoorbeeld nieuw leven ingeblazen als op zichzelf staande kledingstukken gecombineerd met jassen of t-shirts, terwijl co-ord combinaties ervoor zorgden dat wat eronder zat net zo belangrijk was als de lagen erbovenop.

Resort 2025: Gucci, Carla Zampatti en Blanca. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Resort 2025: Albus Lumen, Carla Zampatti en Gucci. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

70s 'it' girls en shirt-naar-rok

Resort 2025: Albus Lumen, Acler en Gucci. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Een bepaald silhouet dat in veel collecties terugkwam, was de bovenkant die uitwaaierde in open vormen, waarvan sommige dramatisch achter de drager aan sleepten. Sommige ontwerpers pakten deze look wat structureler aan en gebruikten een overhemd met knopen als basis van het ontwerp dat uiteindelijk uitwaaierde in vollere rokken. Anderen hielden het bij luchtigere materialen en riepen de essentie van de jaren 70 op met uitlopende mouwen en een vleugje bohemien.

Resort: Acler, Dior en Viktoria & Woods. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Folie: Goud- en zilverwonderen

Resort 2025: Balenciaga, Rory William Docherty en Ulla Johnson. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Hoewel metallics slechts af en toe een hoofdbestanddeel zijn van seizoenscollecties, vormden ze voor Resort 2025 de kern van overkoepelende trends en brachten ze een gevoel van futurisme naar anderszins hedendaagse basisstukken. Hun aanwezigheid werd vooral gekenmerkt door delicate texturen die deden denken aan folies die duidelijk herkenbare vormen hadden, zoals een bralette of blazer.

Resort 2025: Bec + Bridge, MM6 Maison Margiela en Bec + Bridge. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Renaissance: Moderne doubletten en maliënkoldermode

Resort 2025: Verner, Dior en Chanel. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Om huidige ontwerpen vorm te geven, leken veel ontwerpers zich te laten inspireren door lang vervlogen tijdperken. Vooral de herenkleding uit de middeleeuwen had een specifieke greep op sommigen, waarbij het traditionele doubletjack blijkbaar invloed had op de silhouetten en snitten van bovenkleding en blouses. Elders sloop de aantrekkingskracht van maliënkolder ook in sommige lijnen, met name die van Dior, waar Mary Stuart de muze was.

Resort 2025: Nicol & Ford en Dior. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Dierlijke tendensen

Resort 2025: LaPointe, Blanca en Ulla Johnson. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Als er één print was die de scepter zwaaide in de Resort-collecties van dit jaar, dan was het wel die van de koning van de jungle, de tijger. Hoewel de tijgerprint op zichzelf al opvallend is, vertaalde dit zich niet naar de uitvoeringen van de merken, waarvan er veel de look aanpasten aan hun eigen esthetiek, wat resulteerde in een mix van tinten, vormen en toepassingen die veel variatie brachten in de herkenbare print. Het gebruik ervan verschilde ook per merk, waarbij het zowel op trenchcoats, zwierige jurken als donzige jassen werd geplakt.

Resort 2025: Givenchy, Jemma Russo en Ganni. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Terugkeer van de ballonrok

Resort 2025: Coperni, Dior en Ganni. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Voor veel millennials roepen rokken met ballonrok waarschijnlijk een beeld op van school-disco-kleding. Maar zoals we allemaal weten, hebben modetrends het vermogen om te ontsnappen aan de realiteit van onvermijdelijke veroudering, dus dit tijdbepalende kledingstuk lijkt op het punt te staan om wereldwijd terug te keren in de garderobe. Dit blijkt uit de reeks Resort-collecties waar zowel mini- als midi-lengtevarianten de overhand namen als onderkant naar keuze voor de meer casual lijnen.

Resort 2025: All is Gentle Spring, Emma Mulholland en Rory William Docherty. Credits: ©Launchmetrics/spotlight.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited UK. Vertaling door AI, bewerking voor helderheid door Caitlyn Terra.