Fracomina introduceert de FW24/25 preview collectie boordevol Italiaanse tailoring

Het is weer die tijd van het jaar waarin de nieuwe salescampagnes van start gaan, en dat geldt ook voor het Italiaanse modelabel Fracomina. Met trots presenteert het merk de FW24/25 preview collectie die de nieuwste trends omarmt met een intrigerende combinatie van tailoring, co-ord sets en luxueuze faux-fur jassen, waarbij de kenmerkende Italiaanse stijl prominent aanwezig blijft. Ontdek het nu in de showroom van Fashion Club 70.

Voor het herfstseizoen van 2024 heeft Fracomina zichzelf overtroffen met een indrukwekkende collectie die sterk de nadruk legt op tailoring. Deze kledingstukken, gekenmerkt door strakke lijnen en vakkundig gevormde silhouetten, bieden elke vrouw de mogelijkheid om haar eigen individualiteit te omarmen. Denk aan veelzijdige blazers die op verschillende manieren gestyled kunnen worden of aan knitted co-ords met bijpassende truien en rokken, waarmee je in een handomdraai een verzorgde uitstraling creëert.

De kleurenschema's zijn neutraal, met veel beige, zwart en donkerblauw, maar worden verlevendigd door opvallende stukken in roze, blauw en groen. Zoals een felblauwe faux-fur jas die rechtstreeks van de catwalk lijkt te komen. Met de juiste combinaties bereik je in no time de dolce vita look.

Voor de drukke vrouw

De FW24/25 preview collectie is een ode aan de hedendaagse vrouw, die de drukte van haar dagelijks leven omarmt. Van ochtendvergaderingen tot avondplannen, Fracomina's creaties zijn betaalbaar en beloven de perfecte outfit voor elke gelegenheid, altijd met die kenmerkende Italiaanse twist.

In januari 2024 kan je de collectie ontdekken op Preview Women in Niewegein en op Modefabriek in Amsterdam.

Voor meer informatie neem contact op via Florence.Korstanje@fashionclub70.be of Ester.Vervenne@fashionclub70.be