Frame Denim lanceert virtueel winkelen

Het Amerikaanse modemerk Frame, vooral bekend van zijn denim, is een samenwerking aangegaan met virtueel winkelplatform Hero om klanten online virtueel te laten winkelen.

Volgens het merk heeft de nieuwe virtuele dienst de gemiddelde orderwaarde van Frame met 61 procent doen stijgen.

Klanten kunnen chatten en live video-overleg hebben met de stylisten van Frame. De stylisten kunnen in real-time volgen waar de klanten naar op zoek zijn, vragen beantwoorden en gepersonaliseerde productaanbevelingen doen.

"Bij Frame zijn we trots op het bieden van een best-in-class klantervaring en zijn we altijd op zoek naar manieren om deze te verbeteren door onze online en offline kanalen op een boeiende manier te combineren," aldus Jens Grede, mede-oprichter van Frame, in een persbericht.

"We hebben altijd geloofd dat merken een e-commerce platform moeten creëren dat consumenten helpt te winkelen op hun voorwaarden. Door onze samenwerking met Hero, zijn we in staat om een authentieke en gemakkelijke virtuele winkelervaring te bieden aan Frame shoppers van over de hele wereld."

Naast het e-commerce kanaal van Frame heeft het merk momenteel 15 fysieke winkels in de VS, plannen om uit te breiden naar Londen, en wordt het verkocht bij warenhuizen en boetieks wereldwijd.

