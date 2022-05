De van oorsprong Franse ‘Circular Fashion Awards’ breidt uit naar Nederland en België. Via hun website roept de organisatie Nederlandse, Belgische en Franse bedrijven met circulaire innovaties die toepasbaar zijn in de mode of textielsector op tot aanmelding. Het is voor het eerst dat ook Nederlandse en Belgische bedrijven zich kunnen aanmelden.

De award zal in november van dit jaar uitgereikt worden in de Franse stad Lille. Er zijn zeven verschillende prijzen te winnen. De grootste prijs is een geldbedrag van 10.000 euro. Daarnaast zal het werk van de finalisten tentoongesteld worden in het Musée La Manufacture in het Franse Roubaix.

De award wordt dit jaar voor de tweede keer gehouden. Onder de winnaars van vorig jaar vielen onder andere de herbruikbare pakketproducent Hipli, naaiworkshop The Three Knitters en 1083, The Infinite Denim, Returnable, de producent van jeans stoffen die tot in het oneindige recyclebaar zouden zijn.

Aanmelden kan tot en met 30 juni van dit jaar.