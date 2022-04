Franse couturier Michel Goma (90) overleden

De Franse couturier Michel Goma is afgelopen 18 april op negentigjarige leeftijd overleden, zo meldt The Fashion Network in een nieuwsbericht. De couturier is bekend om zijn labels Michel Goma en MG, en van zijn werk voor onder andere Christian Dior, Jean Patou en Balenciaga.

Michel Goma startte zijn carrière op twintigjarige leeftijd in Parijs, waar hij werkte voor Christian Dior en Jeanne Lafaurie. Ook lanceerde hij zijn eigen label: Michel Goma. Enkele jaren na de oprichting hiervan verving Goma Karl Lagerfeld bij Jean Patou, waar hij een jonge Jean Paul Gaultier aannam als zijn assistent, zo deelt het Palais Galliera Museum op hun website.

Tussen 1987 en 1992 was hij creatief directeur voor de Balenciaga vrouwenlijn. Ook lanceerde hij later nog een tweede eigen label onder de naam MG, dat met name bekendheid kreeg in Japan, aldus The Fashion Network.

In zijn geboortedorp Moncrabeau bevindt zich het Museum Michel Goma, waar volgens The Fashion Network meer dan tweeduizend van zijn tekeningen en zestig van de door hem ontworpen jurken te zien zijn. In Parijs zijn Goma’s creaties te zien in het Palais Galliera Museum, dat enkele jaren geleden al wat van zijn ontwerpen aanschafte.

Michel Goma is op 22 april begraven in zijn geboortedorp Moncrabeau, zo deelt The Fashion Network.