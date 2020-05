Franse l’École Internationale de Mode et Luxe werkt samen met Hogeschool Utrecht

De Franse modeopleiding l’École Internationale de Mode et Luxe (EIDM) heeft een Erasmus-uitwisselingsprogramma gelanceerd met Hogeschool Utrecht. Dat meldt de EIDM in een persbericht.

Middels de samenwerking met Hogeschool Utrecht wil de EIDM de internationalisering van haar studenten vergemakkelijken, om zo “een educatieve en culturele ervaring te promoten en versterken”.

Concreet gaat het om semester-durende uitwisselingen van vijf studenten die in het derde jaar van hun Bachelor of in het tweede jaar van hun Master zitten, aldus de EIDM in het bericht. In Utrecht volgen ze de opleiding in het Engels, met vakken als Creative Business en Journalism.

Het uitwisselingsprogramma tussen de EIDM en Hogeschool Utrecht loopt tot 2027.