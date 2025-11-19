Future Snoops identificeert vier belangrijke materiaalrichtingen voor FW26/27

Julia Skliarova, materiaal- en textieldeskundige bij Future Snoops, presenteert een gedetailleerd overzicht van het landschap voor materiaalinkoop voor herfst/winter 2026/27. Het seizoen staat in het teken van de versnellende structurele verschuivingen in de industrie. Volgens Skliarova blijven regeneratieve strategieën, circulaire materiaalstromen, flexibele inkoopmodellen en de groeiende vraag naar aanpasbaar, multifunctioneel textiel de leidraad voor de ontwikkeling van vezelinnovatie, oppervlakteontwerp en productlevensduur. Samen vormen deze prioriteiten de basis voor de vier belangrijkste materiaalrichtingen die het seizoen vormgeven.

Trends in materiaalinkoop voor herfst / winter 2026/27

1. Tough & Tender: Emotionele diepgang en experimentele oppervlakken

‘Tough & Tender’ is een reactie op sociale onrust en toekomstangst. De esthetiek omarmt ongemak, emotionele diepgang en een donkerdere romantiek. In plaats van een puur visuele verwijzing naar goth en punk, is de richting gebaseerd op de onderliggende waarden: authenticiteit, rauwe emotie en verbinding. Dit creëert een zintuiglijk verhaal. Het resultaat is een verfijnde herinterpretatie van weelde die de grenzen tussen formele en informele kleding vervaagt.

Het kleurenpalet draait om ‘energetic darkness’: schaduwachtig paars, somber groen en rokerig grijs. De basis wordt gevormd door neutrale truffel- en ombertinten, met gebroken wit en diepzwart als scherpe contrasten. Accentkleuren als ‘elemental pink’ en granaatappelrood zorgen voor een subtiele gloed in plaats van felle helderheid.

Qua materialen draait de look om filmische glamour en tactiele vervorming. De belangrijkste ontwikkelingen zijn:

Soepel satijn, katoensatijn en verfijnde twill voor maatkleding met vervormde of bewerkte constructies

Gekneusde, licht perzikachtige zijde en lyocell voor lingerie en loungewear

Verhoogde schubben, uitgesproken twill-texturen en bewerkt leer voor een stoerdere dimensie

Ombré-effecten die doen denken aan een olievlek en kleurverlopen die het onderscheid tussen dag- en avondkleding vervagen

Outerwear richt zich op biogebaseerde kunststoffen en leeralternatieven. Denk aan rubberachtige waterdichte stoffen, ripstops en ultralichte gewatteerde materialen die bijna gewichtloos lijken. Decoratie is een evolutie van traditionele ‘rebelse’ codes. Koordkant, guipure op mesh-basis, ingekapselde fournituren en maliënkolderdetails creëren een pantserachtig effect. Tegelijkertijd geven distressed overhemden, gedraaide ribbels en monochrome overdrukken maatkleding een meer verfijnde, street-geïnformeerde esthetiek.

2. Functional Flair: Vrolijke functionaliteit en aanpasbare hybriden

‘Functional Flair’ is een reactie op de door algoritmes gedreven uniformiteit in de hedendaagse esthetiek. Het biedt consumenten de kans om creatieve autonomie terug te winnen. De richting staat voor spontaniteit, hybride vormen en modulaire styling. Alledaagse kleding wordt een expressieve en vrolijke bezigheid.

Het palet mixt felle kleuren, pastels en neutrale tinten in ongebruikelijke combinaties. Kobalt en tomaatrood naast ‘wilted petal’, ‘frosted mint’ en tussentonen. Bekende tinten als basisbruin en ‘composure blue’ krijgen een nieuwe context ter ondersteuning van seizoensloos design.

De kernboodschap van het materiaal:

Functionaliteit met ingebouwde personalisatie: soepele maatkleding, stevig canvas, corduroy en gebonden kant, vernieuwd met verstelbare details, paneelinzetten en flexibele sluitingen

Patchwork als kenmerkend ontwerp, gebaseerd op recycling van deadstock en reststoffen. Het is verfijnd in plaats van chaotisch, met een zorgvuldig evenwicht tussen kleur en textuur.

Technische jerseys en actieve stoffen verrijkt met ruches, splices en doorkijkelementen. Deze bewegen zich gemakkelijk tussen performance-, vrijetijds- en feestkleding.

Ambacht staat hier centraal. Haakwerk, macramé, en vervlochten suède en leer creëren expressieve maar draagbare oppervlakken. De doorverkoopcultuur en vintage-invloeden zijn zichtbaar in zowel stofontwerp als styling. Dit geldt met name voor herenmode, waar klassieke overhemden en pakken worden gecombineerd met decoratieve, categorie-overstijgende elementen.

Haakwerk bij Etro SS26 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

3. Still Power: Stil comfort en ingetogen prestaties

‘Still Power’ weerspiegelt een groeiend verlangen naar stabiliteit en bewuste consumptie. De voorkeur gaat uit naar tijdloze materialen, doordachte details en garderobe-oplossingen die rust brengen en de geest helpen focussen. De richting sluit aan bij de opkomst van onderconsumptie, ‘micro-pensionering’ en een tegenreactie op de ‘hustle culture’. De focus ligt op comfortabele stoffen met naadloze of discrete functionaliteit. Deze ondersteunen een langzamer, bewuster leven zonder in te boeten aan prestaties.

Kalme, herstellende tinten domineren: ‘composure blue’, ‘emotive grey’, licht heidepaars, eierschaal en zacht verwarmende neutrale kleuren. Een vleugje sentimenteel geel en zacht perzik brengt een hint van zomerlicht, wat seizoensoverstijgende garderobes ondersteunt.

Belangrijke materiaalrichtingen:

Zachte, behaaglijke texturen—bouclé, geborstelde en geruwde afwerkingen, doorgestikte quilts, ‘eyelash’ tweeds en fleeces—die licht onvolmaakt en doorleefd aanvoelen

Hoogwaardige, traceerbare vezels zoals kasjmier, merino en alpaca, gecombineerd met natuurlijk waterafstotende vullingen en niet-giftige coatings

Verfijnde technische materialen: superfijne breisels, transparante mesh, ademende overhemdstoffen en winddichte drills in matte, heldere constructies

Silhouetten zijn gebaseerd op soepele laagjes en vloeiende maar compacte stoffen zoals dubbelgebreide jerseys, crêpe-satijn en fijne pakstoffen. Ambachtelijke details blijven subtiel. Vereenvoudigd opengewerkt textiel, handgemaakt borduurwerk in folk-stijl en koordbanden vervangen zware franjes. Dit voegt een ingetogen romantiek toe zonder afbreuk te doen aan het onderhoudsgemak.

Zachte, behaaglijke texturen bij Christian Wijnants FW25 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

4. Future Heritage: Rauwe natuur, beschermende texturen en ‘toekomstig antiek’

‘Future Heritage’ is een reactie op de snelle technologische vooruitgang en digitale verzadiging. Dit leidt tot een hernieuwde waardering voor erfgoed, continuïteit en het menselijke element in design. De richting benadert de toekomst met ‘sentimenteel optimisme’. Er is waardering voor materialen die de menselijke verbinding behouden en tegelijkertijd innovatie omarmen. Het combineert duurzaamheid, erfgoed en vooruitstrevend design tot een samenhangend verhaal.

Future Heritage is de meest narratieve van de vier trends. Het is een antwoord op de digitale overdaad en klimaatzorgen, met een focus op erfgoed, lokale initiatieven en verhalen waarin de natuur centraal staat.

Het palet voelt bijna archeologisch aan. Grijstinten geïnspireerd op het stenen tijdperk, gebakken aarde, perenschil en macadamia naast getinte neutrale kleuren als ‘bulbous yellow’ en licht heidepaars. Rijke roodtinten en diepe groentinten, van olijfgroen tot saliegroen, voegen warmte en een gevoel van wildernis toe.

De materiaalrichting focust op:

Beschermende, robuuste constructies: vissermanstricot, gemêleerde weefsels, stonewashed suède, leer en functioneel denim canvas

Getextureerde, gewassen en bedrukte afwerkingen die erosie, camouflage en verwering nabootsen

Ontwikkelingen waarbij de natuur voorop staat en alternatieve vezels die duurzaamheid in het verhaal verankeren

Er is ook een mystieke middeleeuwse invloed, zichtbaar in gegraveerde motieven, gelaagde structuren en ‘toekomstig antieke’ oppervlaktebehandelingen. Het resultaat is een materiaalverhaal dat culturele continuïteit eert en tegelijkertijd innovatie omarmt.

Bronnen:

- Future Snoops webinar FW26 trends in materiaalinkoop

- Bij het schrijven van dit artikel is gebruikgemaakt van AI-tools.

Illustrerend beeld van Toekomstig Antiek. Balmain SS26, Hermes SS26 & Gabriela Hearst SS26 Credits: ©Launchmetrics/spotlight