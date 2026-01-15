Future Snoops: vijf macrotrends die modemerken in de gaten moeten houden richting 2028

Trendvoorspellingsbureau Future Snoops (FS) publiceert jaarlijks in januari zijn macrotrends, een overzicht van de culturele verschuivingen op lange termijn voor de komende twee jaar. De trends onderzoeken de beweging van ideeën door onderling verbonden culturele systemen en hun invloed op levensstijlen en industrieën, waaronder de mode.

Vooruitkijkend naar 2028 wijzen de macrotrends op een delicate balans: het toenemende gebruik van AI voor efficiëntie en schaalvergroting, naast een hernieuwde nadruk op menselijke intuïtie, lokale relevantie en langetermijndenken.

1. MeOS: De opkomst van persoonlijke besturingssystemen

De volgende evolutie van de verbonden wereld, mogelijk gemaakt door AI, wordt niet bepaald door platforms, maar door mensen en hun manier van participeren. FS noemt deze verschuiving MeOS (afkorting van: me-operating system).

“We kunnen een fundamentele verandering verwachten in hoe gebruikers online zoeken en interacteren,” zegt Nivara Xaykao, directeur Cultuur & Consumenteninzichten bij FS. “AI trechtert in feite het hele internet naar gepersonaliseerde portalen voor elke individuele gebruiker.”

In de praktijk betekent dit dat consumenten niet langer lineaire funnels doorlopen. In plaats daarvan vindt de ontdekking plaats in AI-gestuurde omgevingen die informatie, producten en inspiratie uniek voor elke gebruiker cureren. Als gevolg hiervan wordt Answer Engine Optimisation (AEO), een marketingstrategie gericht op het geven van directe antwoorden binnen AI-gestuurde zoekmachines, een strategische noodzaak.

“Dit betekent dat merken hun klanten moeten vinden in plaats van andersom,” legt Xaykao uit. “Data wordt de heilige graal.”

AI versnelt ook co-creatie en de opkomst van productie geïnspireerd op creative commons. FS verwacht een toename van micro-esthetiek, waarbij ontwerpers, merken en consumenten samenwerken met algoritmische ondersteuning. Traditionele ideeën over auteurschap, eigendom en waarde komen onder druk te staan. Dit dwingt merken om licentie- en compensatiemodellen te heroverwegen, in navolging van experimenten zoals de AI-samenwerking van Disney met OpenAI's Sora.

“Voor mij voelt deze macrotrend heel direct,” voegt Xaykao toe. “Het zal de werking van retail, marketing en creatief werk veranderen. Uiteindelijk verschuift de macht naar het individu.”

AI-winkelen. Illustratieve afbeelding uit het FashionUnited-archief. Agentic Commerce in actie. Credits: Shopify Agentic Commerce demo, eigendom van Shopify.

2. Re-Sensitized: Een terugkeer naar het menselijke instrument

De macrotrend Re-Sensitized draait om de menselijke reactie. “Tientallen jaren van versnelling en automatisering hebben onze zintuigen afgestompt,” zegt Laila Carey, analist, Cultuur & Consumenteninzichten bij FS. “Om ons op dit nieuwe terrein te begeven, moeten we ons wenden tot ons meest waardevolle bezit: het menselijke instrument, inclusief intuïtie en onderbuikgevoel.”

Volgens FS is een van de kernvragen voor merken nu hoe ze verbinding kunnen maken met consumenten buiten datagestuurde optimalisatie om. Emotioneel bewustzijn, lichamelijke intelligentie en zintuiglijke betrokkenheid winnen weer aan belang.

Carey beschouwt dit als een van de meest urgente trends om op in te spelen. “Mensen doen serieuze pogingen om te ontkoppelen en zichzelf op nieuwe manieren te prikkelen,” merkt ze op. “Je telefoon wegleggen is de nieuwe Dry January.” Er is een duidelijke bereidheid om wakker geschud te worden door creativiteit, om opnieuw verbinding te maken met het lichaam en om gevoelens nauwlettender in de gaten te houden.

Denk aan: meeslepende winkelervaringen, tactiele materialen, langzamere storytelling en creatieve formats die uitnodigen tot reflectie in plaats van onmiddellijke consumptie.

Mensgericht / lichaam / intuïtie / in contact staan met je gevoelens / onderbuikgevoel Credits: Foto door cottonbro studio

3. Future Keepers: De waarde van de lange termijn

“In dit culturele klimaat wordt behoud net zo belangrijk als innovatie,” legt Carey uit. De waarde verschuift naar veerkrachtige ecosystemen, kennis uit het verleden, vakkundig ambacht en intergenerationele wijsheid. Met andere woorden: we kijken steeds meer achterom.

Nostalgie speelt daarom een bepalende rol binnen deze macrotrend. FS haalt onderzoek aan waaruit blijkt dat 55 procent van de volwassenen in de Verenigde Staten uit de handel genomen producten waardevoller vindt dan het huidige aanbod. Consumenten zijn bereid er gemiddeld 32 procent meer voor te betalen.

Jongere generaties de toekomst op hun eigen voorwaarden laten mede-creëren staat centraal in deze verschuiving. FS wijst op platforms als Depop als een goed voorbeeld. Naast doorverkoop investeert het bedrijf in het langetermijnsucces van Gen Z-verkopers via workshops, educatieve hubs en mentorprogramma's. Hiermee wordt duurzaamheid uitgebreid van circulaire mode naar het levensonderhoud van de gemeenschap.

Milieubeheer vormt ook de kern van deze macrotrend. Niet alleen als duurzaamheidsstrategie, maar ook als een vorm van cultureel en ecologisch erfgoed.

Illustratieve afbeelding uit het FashionUnited-archief. Finders Keepers heeft een gecureerde collectie vintage stukken uit de jaren zeventig tot begin 2000. Credits: Credits: Finders Keepers.

Afbeelding ter illustratie uit het FU-archief.Credits: Beeld: Depop

4. Outer Vision: Intelligentie door nabijheid

De volgende golf van intelligentie, zo stelt FS, komt niet van schaalvergroting, maar van nabijheid. Outer Vision richt zich op hyperlokale inzichten, langzame observatie en verbinding met de echte wereld. Hyperlokalisme vereist een diepgaand begrip.

“Bijeenkomsten, buurthoekjes en culturele observatie van dichtbij vullen de nuance in,” legt Xaykao uit. “Dit creëert een voordeel in het echte leven (IRL), zowel in de retail als in de reclame.”

Terwijl AI macro-inzichten blijft ondersteunen, zoeken ontwerpers en merken steeds vaker inspiratie buiten de gebaande paden. Target kijkt bijvoorbeeld al verder dan de conventionele trendkanalen. AI helpt bij het verwerken van brede inzichten, maar ontwerpers bezoeken niche-evenementen en culturele enclaves. Denk aan westerse subculturen tot het après-ski-leven, waar opkomende trends voor het eerst vorm krijgen.

Daarnaast is duidelijkheid essentieel. “Als je iedereen aanspreekt, spreek je niemand aan,” benadrukt Xaykao. FS wijst op nichegroeigebieden zoals mannenbeauty, dierenverzorging en de vergrijzende bevolking. Een voorbeeld: Pilates voor 60-plussers in Japan, dat aan culturele populariteit wint.

Een andere les voor merken, merkt FS op, is het in twijfel trekken van lang gekoesterde aannames over wie je publiek werkelijk is.

Afbeelding ter illustratie uit het FU-archief. Kate Spade New York x Target collectie Credits: Target

5. Materiaalkunde

De laatste macrotrend, Materiaalkunde, richt zich op hoe vooruitgang in wetenschap en technologie de materiaalontwikkeling hervormt. Dit transformeert op zijn beurt de mode op vezelniveau. Versnelde materiaalkunde ontsluit een nieuwe generatie biobased en biotech materialen.

“AI geeft ons de mogelijkheid om nieuwe materialen en de formules om ze te maken te bedenken,” merkt FS op. Deze aanpak wordt al onderzocht door biotechbedrijven zoals Solena.

Voor merken roept dit een reeks vragen op: hoe kan de productie zelf onderdeel worden van het merkverhaal en zo authenticiteit, kwaliteit of innovatie uitstralen? Welke samenwerkingen of workflows kunnen ontwerpers dichter bij de materiaalkunde achter hun producten brengen? En hoe kunnen de voordelen van biotech materialen en methoden effectiever worden gecommuniceerd?

Afbeelding ter illustratie uit het FU-archief. Emma Håkansson draagt biomaterialen die op wol lijken Credits: Emma Håkansson

BrightBio, een biobased materiaal van de volgende generatie, ontwikkeld voor duurzame prestaties. Credits: Brightplus

Voorlopig is de industrie nog in beweging, en moeten 2026 en 2027 zich nog ontvouwen.

Illustratieve stockfoto Credits: Foto Michael Pointner via Pexels

Bronnen:

- FS 2028 webinar voor klanten, 15 januari 2026.

- AI-tools zijn gebruikt als schrijfhulp.