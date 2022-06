Futurisme, functionaliteit en provocatie: mannenmode herfst/winter 2023/24 volgens Edwin van den Hoek

Trendanalist Edwin van den Hoek onderzoekt al jarenlang zowel op de catwalk als in het straatbeeld wat zich afspeelt in de mannenmode. Deze kennis vertaalt hij wereldwijd in de productie van kleurkaarten, trendboards, merkstrategieën en stofontwerpen. In Amsterdam Noord deelde hij vorige week zijn visie over wat we kunnen verwachten voor het herfst/winter seizoen 2023/24. FashionUnited woonde de trendseminar bij.

De middag ging van start met een presentatie van kleurkaarten voor het mannenmode seizoen. Opvallend was hier de rol van de intensere, felle kleuren, die Van den Hoek toekent aan de alomtegenwoordigheid van digitale schermen om ons heen. Deze tinten komen zowel terug in prints als in monochrome vorm. De kleur violet heeft hierbij volgens Van den Hoek een comeback gemaakt, zoals maar al te duidelijk te zien was in de geheel monochrome Fall 2022 collectie van Valentino. Maar, de monochrome ‘schermkleuren’ worden ook gecombineerd voor een colourblocking effect.

Beeld: Valentino

Echter noemt Van den Hoek ook de invloed van het blijvende belang om op bewuste en daarmee natuurlijke wijze textiel te kleuren. Met deze technieken is het moeilijker om tot felle kleuren te komen, wat ervoor zorgt dat ook de zachtere tinten in het spel blijven. Zo begint de kleur donkerbruin als onderdeel van dit spectrum volgens de analyse van Van den Hoek na een lange aanloop nu toch ook door te zetten.

Futurisme in AW23: de robot als inspiratiebron

De razendsnelle technologische en digitale ontwikkelingen van deze tijd maken het soms moeilijk om sciencefiction te onderscheiden van wat echt is. Met aan de ene kant deep fake technologieën, maar aan de andere kant nieuwe uitvindingen die eruitzien alsof ze regelrecht uit een sci-fi film komen (terwijl ze toch echt onderdeel van onze realiteit zijn geworden), wordt het steeds moeilijker om echt van nep te onderscheiden, zo noemt Van den Hoek.

De rol die futuristische ontwikkelingen spelen in onze belevingswereld is ook doorvertaald naar de mode. Innovatie lijkt hierbij centraal te staan en de robot is te herkennen als inspiratiebron. Iets wat bijvoorbeeld letterlijk terug te herkennen is in de herfst 2022 show van Prada, maar meer abstract in het gebruik van grote, hoekige, vierkante silhouetten. Zo ziet Van den Hoek het thema in bijna abstract te noemen oversized jassen. Ook de protectievesten die in coronatijd relevantie kregen via een letterlijke drang naar bescherming blijven onder dit nieuwe thema hun relevantie behouden. Daarnaast worden ook glanzende, metallic en reflectieve materialen veel gezien.

Beeld: Prada, AW22, Catwalkpictures

Beeld: Rick Owens, AW22, Catwalkpictures

Functionaliteit in AW23: deadstock, next gen en afritsbroeken

In de nasleep van het coronavirus zijn we gemak blijven waarderen, maar voelen we ook een drang ons terug te trekken van alle drukte én om avontuur te beleven. De modewereld beantwoordt dit met het centraal stellen van functionaliteit, wat mogelijkheid biedt tot nadenken over nieuwe vormen en toepassingen. Zo vertaalt zich dit in slaapzak achtige jassen, kleding en accessoires met veel zakken én een terugkomst van de afritsbare kleding. Ook de bivakmuts die de afgelopen tijd veel gezien is, is volgens Van den Hoek een blijver.

Beeld: Isabel Marant, AW22, Catwalkpictures

De rol van functionaliteit is ook van groeiend belang in de selectie van materialen. Zo wordt er nog meer aandacht besteedt aan de functionele aspecten van het gebruik van deadstock, of next gen stoffen gemaakt door bijvoorbeeld paddenstoelen en schimmels. Deze laatste ontwikkeling heeft zich volgens Van den Hoek dan weer doorontwikkeld naar de populariteit van een nieuwe print met als het ware ‘schimmel’-achtige vormen, waarnaar hij verwijst als ‘de camouflageprint van 2022’.

Beeld: Saul Nash, AW22, Catwalkpictures

Provocatie in AW23: spelen met mannelijkheid en focus op het lichaam

Tot slot was provocatie voor Van den Hoek een belangrijk kernwoord. Het spelen met genders is natuurlijk niet nieuw, maar heeft zich wel ontwikkeld tot vast onderdeel van gehele collecties. Alles wat zich traditioneel in de kledingkast voor vrouwen bevond, beweegt zich naar mannenmode collecties: van kant tot bont, strikken, sjaaltjes, sieraden, rokken en extravagante bloemenprints. Ook wordt het mannelijk lichaam gevierd op een manier die traditioneel gezien enkel bij vrouwen voorkomt: via het tonen en benadrukken van het lichaam en blote huid. Zo werd veel gebruik gemaakt van transparante stoffen in mesh of doorzichtig zijde, werden er uitsnedes gemaakt in kleding en werden blazers op blote huid gedragen. Ook bracht Rihanna’s Savage x Fenty een lingerielijn voor mannen uit.

Beeld: Burberry, AW22, Catwalkpictures

Beeld: Stefan Cooke, AW22, Catwalkpictures

Een nieuw en veel teruggezien thema was het dragen van strakke, volledig bedekkende items waarop het blote lichaam geprint is. Waar dit veelal gebruikt wordt om volledig naakte lichamen te laten zien, paste Walter van Beirendonck dit toe in zijn interpretatie van de bivakmuts: een compleet bedekkende muts waarop een gezicht geprint is. De focus op het lichaam wordt overigens ook op subtielere wijze herkend die ook weer teruggekoppeld kan worden aan de robot achtige vormen binnen het futurisme: via gecropte, vierkantige bomberjack silhouetten die de typisch masculiene vormen van het mannenlichaam benadrukken.

Beeld: Walter van Beirendonck, AW22, Catwalkpictures

Al met al kan er geconcludeerd worden dat de mode-industrie zich na de focus op bescherming en comfort van de coronatijd nu bezighoudt met innovatie, provocatie en functionaliteit voor het ondersteunen van avontuur. Maar, de tendens tot rust en terugtrekking uit de coronatijd blijft, al is het in nieuwe vormen, bestaan.