FW21-22 campagnes: een focus op vreugde en positiviteit

Hoewel de zomer nog niet voorbij is, hebben diverse merken hun Pre-Fall 2021 en Autumn-Winter 2021-2022 campagnes al zowel online als in print vrijgegeven. Of we nu kijken naar de kleding, schoenen of de settings, er is een constante in de campagnes voor het komende seizoen te zien: een hoognodige post-pandemische vrolijkheid en een terugkeer naar positiviteit en optimisme. FashionUnited bespreekt de advertenties die de moeite waard zijn om te bekijken.

Coach Herfst-Winter 2021

Renell Medrano fotografeerde Jennifer Lopez, Michael B. Jordan, Koki en Jeremy Lin voor de nieuwste campagne van Coach. Lopez verschijnt met een brede glimlach op de visuals en straalt goede vibes en een positieve houding uit. Ze draagt een bucket hat en twee handtassen - de Tabby en de Tate - en benadrukt een terugkeer naar eenvoud en vrijheid. De campagne is gebaseerd op huidige en toekomstige inspiratie, een mix van tijd doorbrengen met geliefden en het vieren van de eindeloze mogelijkheden die voor ons liggen.

Beeld: © 2021 Renell Medrano

Miu Miu Herfst-Winter 2021

Miu Miu bracht haar campagne uit met "The Crown"-ster Emma Corrin, die prinses Diana van Wales speelde in de serie. Voor het herfst-winterseizoen 2021 heeft Steven Meisel de actrice gefotografeerd in zachte tinten met een stralende glimlach voor de camera. De campagne werd gefotografeerd tegen pastelkleurige achtergronden die Corrins persoonlijkheid weerspiegelen en die wat optimisme en vrolijkheid brengen in het komende winterseizoen.

Beeld: Steven Meisel / Miu Miu

Michael Kors Herfst-Winter 2021

Ter gelegenheid van de 40e verjaardag van het merk heeft Michael Kors zijn Herfst-Winter 2021-campagne op verschillende locaties op in New York in scène gezet. De visuals vieren de eindeloze energie van de stad, de positieve sfeer en de eeuwige hoop. Fotografen Inez & Vinoodh legden Naomi Campbell en Carolyn Murphy vast in lange japonnen en gouden mini jurkjes. De campagne, een ode aan de comeback van het stadsleven, is opgevat als een onvergetelijke avond uit en toont looks uit de MK40 Reissue Capsule.

Beeld: Inez & Vinoodh/Michael Kors

Louis Vuitton Pre-Fall 2021 Footwear

Voor de Pre-Fall 2021 Footwear campagne heeft Louis Vuitton gekozen voor TikTok en Youtube sterren Emma Chamberlain en Charli D'Amelio. Ze zijn beiden gekozen voor de LV Squad en LV Sunset sneakers visuals en vreugde en positiviteit staan voorop. Brede glimlachen en felle kleuren passeren de revue en de campagne bruist van energie. De zonnige beelden, die in Los Angeles zijn geschoten, tonen palmbomen, zandstrand en bloemrijke achtergronden, en zijn uiteindelijk een viering van de terugkeer naar de eenvoudige genoegens van het alledaagse leven. Maar dan in Californië.

Beeld: Louis Vuitton

Stella McCartney Pre-Fall 2021

De Pre-Fall 2021-campagne van Stella McCartney maakt deel uit van het alfabet manifest van het merk, dat vorig voorjaar werd geïntroduceerd. Dit keer staat de collectie voor de letter 'J' en het woord 'Joy' dat ermee verbonden is. De beelden, gefotografeerd door Mert & Marcus, tonen diermodellen die in Londen rondlopen en de collectie dragen. De positieve boodschap is als volgt: dieren zijn gelijk aan mensen. Hoewel de campagne is gebaseerd op optimisme en vreugde, heeft deze ook een betekenisvolle boodschap, namelijk dat er een einde moet komen aan het gebruik van bont.

Beeld: Mert and Marcus/Stella McCartney

Dior Pre-Fall 2021

De Pre-Fall 2021-campagne van Dior staat in het teken van energieke kleuren, gewaagde tinten en is vooral geïnspireerd door popart. Fotografe Brigitte Niedermair legde Sculy Mejia, Kayako Higuchi en Jits Bootsma vast tegen kleurrijke achtergronden die de campagne doen opvallen. Niedermair speelde met contrasten en proporties om visuals te creëren die - letterlijk - een punch geven. Luipaardprints, metallic details en monogramlooks zorgen voor in het oog springende silhouetten die worden geaccentueerd door fuschia en gele details.

Beeld: Brigitte Niedermeier/Dior

Salvatore Ferragamo Herfst-Winter 2021

Salvatore Ferragamo's Herfst-Winter 2021 campagne draagt de naam "A Future Together" en is geregisseerd door filmmaker Win Wenders. Het merk reflecteert op de toekomst na de pandemie en heeft een video gepubliceerd die is opgenomen in het CityLife-complex in Milaan, evenals beelden die kleurrijke stukken uit de collectie benadrukken. Van neon groene jassen tot fel blauwe rokken en vesten, het verhaal achter de campagne draait allemaal om hoop en energie voor de toekomst. Eén ding is zeker: positiviteit is aankomend seizoen helemaal in.

Beeld: Salvatore Ferragamo

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.