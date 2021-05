FW21 denim trends: Consument gaat voor comfort

Beeld: DL1961 en Warp + Weft

De skinny jeans is uit en de wide leg jeans is terug van nooit weggeweest. Ook de denimindustrie ziet de smaak van de consument veranderen na een jaar waarin mensen vanuit huis werkten: comfort heeft nu prioriteit.

De afgelopen paar jaar fungeerde denim vooral als creatief instrument. Statement details zoals patchwork en experimentele silhouetten worden hierbij steeds populairder. We hebben ook een toename in hoge tailles en nauwsluitende broekspijpen gezien, een scherp contrast tegenover de nieuwe denim collecties voorzien voor 2021.

Denim staat weer met beide broekspijpen op de grond. Straight fits (rechte pasvormen, red.) en aardetinten eisen opnieuw hun plaatsje op in de schijnwerpers, en zorgen voor een contrast met de speelse designs van weleer.

”Ik heb het gevoel dat mensen steeds meer op zoek gaan naar iets dat makkelijk draagbaar is en makkelijk te stylen is, zegt denim ontwerper Ksenia Schnaider tegen FashionUnited. Haar reactie op de nieuwe denim trends is de “Wader” jean van haar eigen label, een snit die refereert aan de look van door het water waden met regenlaarzen, legt Schnaider uit. “De spijkerbroek is baggy maar nauwsluitend bij de heupen. Het biedt alles wat je maar verlangen kunt van een jeans; stijl, comfort en een flatterende look.

Denim ontwerpers spelen in op nieuwe interesses consument

Het New-Yorkse merk DL1961 heeft zich gestort op athleisure nu de consument is overgestapt naar een ‘thuiswerk-levensstijl’. Het denimmerk heeft verschillende stoffen onderzocht, zoals hoogwaardige French terry-stof, om zowel te voorzien in optimale pasvormen als in comfort.

”Kijkend naar het herfstseizoen van 2021, hebben we een verschuiving in de markt opgemerkt. Men neigt naar comfortabele(re) denim, zeker nu er steeds meer vanuit huis wordt gewerkt,” vertelt Sara Ahmed, chief operating officer bij DL1961, aan FashionUnited. Ze legt uit dat het merk de focus legt op rechte pasvormen en gemakkelijke draagbare kledij voor zijn denimlijnen, met een herfstig kleurenpalet dat aardetinten bevat, verschillende tinten groen en bruin, lichte wassingen en monochromatische grijze en zwarte kleuren.

Trends blijven echter inspiratie halen uit retro stijlen.

”Ik zou zeggen dat de perfecte middenweg vinden tussen comfort en stijl de belangrijkste trend is van dit moment. Silhouetten evolueren naar minder strakke en beperkende alternatieven. Losse fits, een eerbetoon aan de jaren 90, treden meer op de voorgrond,” zegt ook James Oh, denimontwerper bij het Amerikaanse label Warp + Weft.

Een jaar geleden blikten denimtrends nog terug op de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw, met taps toelopende silhouetten en een terugkeer naar het boot cut-model. Oh is ervan overtuigd dat deze trends aanwezig blijven, maar nu geëvolueerd zijn naar de normen van 2021, om aan de vraag naar comfort te voldoen.

”Ideeën die de coronacrisis als sneeuw voor de zon deed verdwijnen in 2020, worden op een nieuwe manier benaderd. Dit met de hoop om in 2021 opnieuw een sociaal leven te genieten nu de ontwikkelingen omtrent het vaccin hoopgevend zijn,” merkt hij op. “De nieuwe trends schikken zich naar de behoefte van stijl met een voorkeur voor comfort.”

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.COM. Vertaling en bewerking naar het Nederlands: Veerle Versteeg.