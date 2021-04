FW21: Essentiele items en silhouetten in damesmode

Trendstop presenteert aan lezers van FashionUnited de belangrijke silhouetten en onmisbare collectiestukken voor confectie, direct vanuit de Herfst Winter 2021-22 Fashion Week presentaties voor dames.

Confectie ondergaat een revolutie voor Herfst Winter 2021-22 waarbij traditionele kleding wordt aangepast en hybride silhouetten hun stempel drukken op de mode. Ondersteund door de kernthema’s van het seizoen van comfort, vintage en genderneutraliteit, smelten formeel en casual en mannelijk en vrouwelijk samen en krijgen klassiekers een update met het oog op de moderne consument.

De Speelse Vintage Jurk

Met de nieuwe interpretatie van de vintage trend dit seizoen krijgen klassieke jurksilhouetten een speelse draai. Lang, maxi, geplooide vormen met volle mouwen, overhemd kragen of door blouses geïnspireerde hoge halslijnen kanaliseren onopvallende luxe en bescheidenheid, gecombineerd met een leuke, hedendaagse uitstraling dankzij levendige effen kleuren, kleuraccenten of uitgesproken geometrische motieven.

Comfortabele Mannelijke Snitten

Maatwerk laat zich inspireren door de mannelijke garderobe, met de nadruk op de steeds meer vervagende grens tussen de geslachten. Voor FW22 krijgen broekpakken een zachtere look met behaaglijk vervilte wol en soepel zijde voor losvallende, oversized proporties. De minder gestructureerde benadering introduceert elementen van loungekleding aan maatwerk, gezien consumenten nu de voorkeur geven aan gemak en draagbaarheid.

De Top-Tot-Teen Twinset

Het concept van een twinset wordt volledig op zijn kop gezet nu ontwerpers klassieke codes trachten te vertalen voor de hedendaagse markt. Gebreide stukken worden gecombineerd met langere lijnen geïnspireerd door de loungekleding-, urban- en athleisurecategorieën. Jurken en capes van lichte garens worden in lagen gedragen over soepele broeken die als een te lange sluier om de voeten vallen, terwijl bijpassende stukken met motief ook gebruikt kunnen worden voor een top-tot-teen look.

Exclusieve Aanbieding:

Lezers van FashionUnited krijgen gratis toegang tot het Spring Summer 2021 Key Apparel Directions rapport van Trendstop met alle belangrijke confectiestukken uit de SS21 modeshows. Klik op de banner voor uw gratis exemplaar.

Trendstop is een van 's werelds meest vooraanstaande trendadviesbureaus op het gebied van mode en is bekend vanwege zijn inzichtelijke trendanalyses en prognoses. Trendstop.com rekent H&M, Primark, Forever21, Zalando, Geox, Evisu, Hugo Boss, L'Oreal en MTV tot zijn klanten.