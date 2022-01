FW22/23: een focus op verantwoorde en innovatieve stoffen

Nu onder consumenten de behoefte groeit aan duurzame producten die welzijn, prestaties en verantwoordelijkheid belichamen, werkt de mode-industrie aan nieuwe stoffen die aan de hoge verwachtingen van haar klanten voldoen. Hoewel het aandeel innovaties in de collecties de afgelopen jaren zienderogen is toegenomen, bleef de grote transitie nog uit. Het FW22/23-seizoen wordt mogelijk een van de meest innovatieve seizoenen tot nu toe, met beurzen en evenementen waar nieuw ontwikkelde stoffen, garens en diverse technologieën worden getoond. FashionUnited duikt in de meest veelbelovende veranderingen voor het komende winterseizoen.

Beeld: ECOSENSOR™ by Asahi Kasei

Stap voor stap doen geheel nieuwe technologieën hun intrede in de industrie, maar sommige stoffen zijn er al een tijdje of worden herzien om ook milieuvriendelijker te zijn. De Parijse stoffenbeurs Première Vision benadrukte tijdens de laatste editie de kwaliteiten van linnen voor de collecties van het herfst-winterseizoen 2022-2023, omdat het veel duurzame eigenschappen heeft. Het wordt namelijk voor 80 procent in West-Europa geproduceerd en geheel natuurlijk. Linnen vereist ook niet veel irrigatie, wat het een veel verantwoordere optie maakt dan katoen. Het wordt gewaardeerd door ontwerpers omdat het gemaakt is van vlasplant en thermoregulerend is, terwijl het duurzaam en veelzijdig is. Tencel is een andere stof die blijvend is en eveneens een gemakkelijk alternatief voor katoen, dat veel minder water verbruikt en 50 procent absorberender is.

Steeds meer merken stappen over op paddenstoelleder, met als meest recente namen Hermès en Stella McCartney. Brunello Cucinelli heeft laarzen uitgebracht die van dit milieuvriendelijke leeralternatief zijn gemaakt. Maar ook in de FW22/23-collecties zullen beproefde innovaties blijven terugkomen: Stone Island gebruikt ECONYL voor zijn bovenkleding, een gerecycled materiaal gemaakt van synthetisch afval zoals visnetten en plastic. Het Italiaanse bedrijf Aquafil is een voorloper op dit gebied: het recyclet en hergebruikt afval om duurzame ECONYL te maken.

Piñatex, een alternatief voor leer gemaakt van vezels van ananasplantbladeren, en Parblex, een structuurstof gemaakt van aardappelafval afkomstig van McCain, komen we ook steeds vaker tegen. Mylo, een materiaal dat leer imiteert en gemaakt is van wortels van schimmels, zal ook worden gebruikt voor kledingstukken en accessoires.

Beeld: ECOSENSOR™ by Asahi Kasei

Voor AW22/23 staan ook nog een paar geheel nieuwe stoffen klaar. ISPO Textrends award-winnaar ECOSENSOR™ by Asahi Kasei heeft onlangs zijn collectie gelanceerd, die high-performance en technologie combineert. Met als doel de natuur, lichaam en geest te beschermen, heeft het een reeks materialen ontwikkeld die gemaakt zijn van gecertificeerde ingrediënten, traceerbaar zijn en afkomstig zijn uit een transparant productieproces en toeleveringsketen. De garens zijn gecertificeerd Global Recycled Standard-gecertificeerd (GRS) en zowel haar verf- als afwerkingstechnieken zijn gecertificeerd door labels zoals Bluesign® en OEKO-TEX® Standard 100. De collectie bestaat uit 36 stoffen, geschikt voor bovenkleding, sportkleding en onderkleding, en bevatten ROICA™ EF van Asahi Kasei, een gerecycled stretchgaren gemaakt van pre-consumer afval en Bemberg™ van Asahi Kasei, een hightech garen dat ontstaat uit de transformatie van katoenlinters.

Beeld: ECOSENSOR™ by Asahi Kasei

Tot slot presenteerde de Illuna Group, gespecialiseerd in materiaalonderzoek en hoogtechnologische ontwikkelingen, geheel nieuwe garens: aan de GRS-categorie zijn gerecyclede garens toegevoegd, in nieuwe designs met een uniek uiterlijk. Het gaat om koordgarens gemaakt van ROICA™ EF premium stretch met een unieke textuur en glans, onvergelijkbaar met reguliere GRS garens.