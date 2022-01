FW22/23: Mannentrends van het seizoen

Herfst/winter 2022-23 komt met een reeks nieuwe stijlen voor de mannengarderobe, van felle tinten en simpele basics tot knusse tailoring en retro-geïnspireerde klassiekers. Wat deze stijlen gemeenschappelijk hebben? Ze zijn allemaal gericht op comfort en ingetogen elegantie. FashionUnited duikt in de vijf belangrijkste trends voor het aankomende winterseizoen.

Comfort

Uniseks overhemden, flanellen shirts, gepolijste T-shirts, sportieve blazers: de formele garderobe krijgt een update die hem veel comfortabeler en toegankelijker maakt. Het beeld is ontworpen voor een eenvoudiger, meer ontspannen en alledaagse look die niet ingesnoerd of overdreven is. We zien aardse tinten vermengd met preppy details, speelse prints en motieven. Inspiratie komt uit de leisure wear, met casual klassiekers zoaals joggingbroeken en pluche truien.

Geschikt voor buiten

Ontworpen voor ontspannen stadswandelingen, ziet de outdoorgarderobe er gepolijst en casual uit voor het komende seizoen. Van technische stoffen tot oversized vormen, het draait allemaal om het mixen van stijlen met praktisch nut, elegantie met comfort. We zien ook prints en texturen die geïnspireerd zijn door de natuur, of het nu patchwork, borduursels of exotische motieven zijn. Ook zijn hybriden in de collecties opgenomen, denk aan formele pantalons met technische details of ongestructureerde blazers. Herenkleding is gericht op functionaliteit en biedt toch het hele seizoen door stijl.

Mans SS22; Phipps SS22. Catwalk Pictures.

Kom maar op met die felle kleuren

Felle kleuren zijn in 2022 niet weg te denken uit de garderobes van zowel mannen- als vrouwen en zullen in een reeks opvallende stukken terugkomen, van casual tot avondkleding. Met levendige tinten die gebruikt zullen worden voor sportieve stoffen en warme breisels. De kleur rood is bijzonder aanwezig en zal de garderobe oppeppen en de terugkeer naar actie vieren, maar we zullen ook aardse kleuren zien verschijnen zoals WGSN en Coloro's Honeycomb, Jade of Dark Oak tinten.

Casablanca SS22; Dolce & Gabbana SS22

Gezellige en functionele alledaagse kleding

De klassiekers van de casual garderobe krijgen een knusse en functionele update. Terwijl leuke breisels er in alle kleuren en vormen zijn en vol en verzadigd zijn, wordt de utilitaire garderobe opgewaardeerd met scherp gesneden broeken, elegante choreo-jacks en relaxte pasvormen. Het idee is om de behaaglijkheid en zachtheid van fleece en pluche te mengen met praktische pasvormen die afkomstig zijn van traditionele werkkleding.

AMIRI SS22; Bethany Williams SS22

Retro inspiratie

Remakes van historische sneakers zien we al geruime tijd en hun retro-uitstraling is nog steeds in de mode. Herenmode laat zich inspireren door traditionele stijlen en veel klassiekers krijgen een moderner jasje, terwijl ze toch eer bewijzen aan decennia geleden. Plaids en Brits geïnspireerde ruiten en motieven verschijnen op blazers, truien en broeken. Waar de wintersport garderobe helemaal in het teken staat van de jaren 70, zien we een terugkeer van primaire kleuren en eenvoudige, ongecompliceerde pasvormen.