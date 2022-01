FW22 belangrijkste kleurentrends voor herenkleding

Vooruitlopend op het FW22 mannen inkoopseizoen presenteren we de belangrijkste kleur voorspellingen met behulp van de kleurenbibliotheek van Sophicolor.com.

Recharge and reset

De herfst/winter van 2022 staat in het teken van "het nieuwe normaal" met een vertraagd levenstempo en een hernieuwde focus op gezondheid en welzijn. Het is tijd om de batterijen op te laden en het eigen waardesysteem te resetten, met de nadruk op spiritualiteit, gemeenschapszin en het milieu. Het weer is onvoorspelbaar en consumenten zullen zich meer bewust worden van de seizoenen en verlangen naar een seizoensgebonden kleurenpalet. Dit zal een directe invloed hebben op hun kleurkeuzes.

Harvest

Pexel/Sophicolor

Geïnspireerd door een festival dat al eeuwen bestaat: het vieren van een vruchtbare oogst is in verschillende vormen over de hele wereld te vinden. Het is een drukke tijd van het jaar voor de boerengemeenschap als ze de gewassen van het veld halen. Inspiratie komt uit tarwevelden en gouden luchten. Het zijn klassieke herfstkleuren voor truien en bovenkleding.

Kleurenpalet: Gele en bruine tinten vermengen zich met bordeaux en oranje, en een vleugje grijsblauw.

Bouquet

Pexel/Sophicolor

We concentreren ons hier op de bloemen, zoals viooltjes, die bloeien in de wintermaanden. Bloemen kunnen spreken en ons in contact brengen met onze spiritualiteit. Het is een kleurgamma dat zich leent voor bont gekleurde patronen op gebreide truien en prints voor overhemden, draagbaar gedurende het hele seizoen.

Kleurenpalet: Gedurfde tinten van perzik, roze en oranje samen met paars, bruin en crème.

Beach

Pexel/Sophicolor

Een strandwandeling in de winter kan net zo verleidelijk zijn als in de zomer en is goed voor de gezondheid. Het bleke zonlicht roept een gevoel op van welzijn, terwijl lopen op zand, in plaats van de stoep, de spieren versterkt. Dit kleurpalet werkt goed voor high-tech materialen bijvoorbeeld in regenkleding en vrijetijdskleding.

Kleurenpalet: IJzige pastels worden gebalanceerd met navy, groenblauw en donkergroen.

Wonderland

Pexel/Sophicolor

Door de opwarming van de aarde, komt zware sneeuwval minder vaak voor dan 20 à 30 jaar geleden. Dus als er sneeuw valt, ga dan naar buiten en geniet van het winter wonderland, want het is meestal van korte duur. Dit is een kleurengamma dat goed werkt voor bovenkleding, gebreide truien en plaids.

Kleurenpalet: Klassiek blauw, groen en oker tinten worden getemperd door marineblauw, gebroken wit, grijstinten en neonblauw.