FW22 Denim trends: soft acid, patches en gewatteerde stoffen

Elk modeseizoen lijkt de liefde van de modesector voor denim te groeien en FW22 vormt daarop geen uitzondering. Spijkerstof werd lang gezien als puur Amerikaans, maar door de veelzijdigheid van denim heeft het nu universele aantrekkingskracht.

Volgens Melissa Moylan, van trendbureau Fashion Snoops, geeft denim ontwerpers de kans om nieuwe wassingen en afwerkingen te ontdekken. Enkele van de belangrijkste waren zachte en acid wassingen. “Daarnaast vallen de verschillende motieven op zoals patches of gewatteerde effecten", aldus Moylan, die eraan toevoegt dat deze details de blijvende kracht van de millenniumtrend onderstrepen. Hieronder enkele van de meest innovatieve ontwerpen die dit seizoen op de belangrijkste catwalks van New York en Londen tot Milaan en Parijs te zien waren.

Christian Siriano (New York)

Foto: Courtesy Christian Siriano FW22

Christian Siriano werkt sinds kort samen met het merk Gloria Vanderbilt en lichte tijdens zijn FW22 show al een tipje van de sluier op over de toekomstige collectie. Hij toonde een verscheidenheid aan looks waaronder een cropped denim boiler suit in een lichte wassing; een donkergewassen mini-jurk getoond met een blauwe latex kraag en handschoenen; een lichtgewassen straight leg jeans met stroken in contrasterende wassingen, een eigen riem en een verrassende gewatteerde denim hoodie.

Foto: Courtesy Christian Siriano FW22

Ahluwalia (Londen)

Image: Courtesy Adhuwahlia FW22

Ahluwalia toonde tijdens LFW een collectie waarin creatief directeur Priya Ahluwalia's connectie met zowel 'Bollywood' als 'Nollywood' onderzocht. Een dubbel denim ensemble bestond uit een slim fit jasje met een jeans die nauw aansluit bij de enkel. Beide waren met een laser bewerkt en vervolgens in delen overdekt met een rasterpatroon met daarin een 'A' van Ahluwalia. Het patroon werd herhaald, dit keer op een slim fit jumpsuit met halternek. Een breedgerande donkere denim bucket hat maakte de look af.

Foto: Courtesy Adhuwahlia FW22

Diesel (Milaan)

Foto: Courtesy Diesel FW22

Bij Diesel gaf creatief directeur Glenn Martens een knipoog naar millenniumpopsterren zoals Christina Aguilera en Britney Spears. Hij toonde een outfit met een denim bralette en jeans met een gestikt gewatteerd patroon en een bijpassende schoudertas. Low-rise jeans met een gescheurde tailleband werden gecombineerd met een cropped jasje. Een stone washed dubbel gelaagde trenchcoat was de showstopper.

Foto: Courtesy Diesel FW22

Dior (Parijs)

Foto: Courtesy Christian Dior FW22

Bij Dior toonde Maria Grazia Chiuri denim separates in verschillende wassingen en afwerkingen. Een jeans met wijde pijpen en een op een korset geïnspireerd lijfje werd zowel in een gesjabloneerde print als in donker gewassen denim getoond. Een gedeeltelijk vervaagd jasje met contrasterende donkere denim mouwen en een gelaagde rok werd getoond met een verbluffend effect.