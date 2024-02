FW24 accessoires inkoopgids: 5 trends om rekening mee te houden

Binnen de kortste keren zitten we weer midden in het ready-to-wear-catwalk seizoen. Kopenhagen begon in de laatste week van januari, gevolgd door ‘de grote vier’ steden die tot begin maart zichtbaar zullen zijn. Naast alle tentoongestelde kleding is het ook tijd om schoenen, handtassen en andere accessoires onder de loep te nemen. Voor luxemerken zijn zij tenslotte de echte geldmakers. Kijk voor FW24 uit naar sterke statement accessoires die het middelpunt van de look worden.

Oversized tassen

Loewe FW23 puzzle tote Credits: Loewe fw23/Launchmetrics Spotlight

Tassen worden extra groot. De Loewe XL puzzeltas in bruin of zwart lamsleer, zoals afgebeeld in de FW23 herencollectie voor zowel dames als heren, is een voorbeeld.

Balmain FW23 oversized tote Credits: Balmain FW23/Launchmetrics Spotlight

Ook voor FW23 liet Olivier Rousteing iets soortgelijks zien bij Balmain; een grote bruine tas met een gestructureerde afwerking.

Ferragamo FW23 croc tote bag Credits: Ferragamo FW23/Launchmetrics Spotlight

In hetzelfde seizoen toonde Maximilian Davis bij Ferragamo een klassieke tas van grijs leer met krokodillen patroon. Al deze stijlen passen goed bij de voortdurende Quiet Luxury-trend.

Cos FW23Credits: Cos FW23/Launchmetrics Spotlight

Terwijl ‘it’-tassen doorgaans enkele duizenden euro's kosten, was de favoriet van vorig jaar onder influencers op sociale media slechts 125 euro. De Cos gewatteerde crossbody is gemaakt van gerecycled polyester. Ga voor dit seizoen dus op zoek naar andere vormen en maten met gewatteerde elementen, uitgevoerd in leer en denim.

David Koma FW23 purple faux fur bag Credits: David Koma FW23/Launchmetrics Spotlight

Tassen van imitatiebont in levendige kleuren blijven populair. Haal inspiratie uit een stijl die David Koma liet zien voor FW23. Te weten: een paarse tas van imitatiebont met kettinghengsel. Jil Sander liet een clutch zien van imitatiebont in felblauw. Beide passen in de Mob Wife-esthetiek.

Jil Sander FW23 bright blue faux fur clutch Credits: Jil Sander FW23/Launchmetrics Spotlight

Zowel Matthieu Blazy van Bottega Veneta als Glenn Martens van Y Project hebben leer bedrukt zodat het op denim lijkt. Voor FW23 heeft Martens ook een look aangevuld met een oversized tas van dit innovatieve materiaal.

Y Project FW23 denim clutch Credits: Y Project FW23/Launchmetrics Spotlight

Dekensjaals

Saint Laurent FW23 tartan mohair shawl Credits: Saint Laurent FW23/Launchmetrics Spotlight

Kleurrijke geruite en tartanstoffen zijn de afgelopen seizoenen erg populair geweest voor pakken, kilts, maar ook voor dekensjaals. De dekensjaal is het perfecte accessoire voor de winter en kan een outfit compleet maken. Zoek naar oversized exemplaren, zoals te zien bij Saint Laurent FW23, waar Anthony Vaccarello een mohair sjaal ontwierp in een klassieke Stewart-tartan, vastgemaakt met een grote gouden pin.

Rabens Saloner FW23 plaid shawl Credits: Rabens Saloner FW23/Launchmetrics Spotlight

Rabens Saloner is een Deens merk ontworpen door Birgitte Raben. Voor FW23 toonde de ontwerper een oversized sjaal in groene en beige ruitjes over een contrasterend geruit jasje.

Etro FW23 plaid shawl Credits: Etro FW23/Launchmetrics Spotlight

Marco de Vincenzo bij Etro toonde een hele serie oversized geruite wollen sjaals in pittige kleuren, waaronder oranje, blauw en groen.

Burberry FW23 plaid scarf Credits: Burberry FW23/Launchmetrics Spotlight

Ten slotte creëerde Daniel Lee, ontwerper voor Burberry, gecoördineerde looks voor FW23 met geruite sjaals in felle kleuren.

De nekwarmer

De gebreide colsjaal verscheen tijdens het afgelopen winterseizoen en is helemaal klaar om opnieuw in te checken voor FW24. Het is zowel stijlvol als praktisch en past goed bij bivakmutsen en andere producten voor bij koud weer.

Christopher Kane FW23 infinity neck scarf Credits: Christopher Kane FW23/Launchmetrics Spotlight

Een voorbeeld uit het afgelopen herfstseizoen: de felblauwe geribbelde versie bij Christopher Kane.

Wooyoungmi FW23 infinity neck scarf Credits: Wooyoungmi FW23/Launchmetrics Spotlight

Een geribde beige neksjaal bij Wooyoungmi.

Mame Kurogouchi FW23 infinity neck scarf Credits: Mame Kurogouchi FW23/Launchmetrics Spotlight

Een strakkere bij Mame Kurogouchi.

Kiko Kostadinov FW23Credits: Kiko Kostadinov FW23/Launchmetrics Spotlight

Kiko Kostadinov liet een chique wijde gestreepte versie zien.

Statement riemen

Ga op zoek naar riemen die een statement maken. Het FW24-seizoen bood veel inspiratie.

Blumarine FW23 wide belt Credits: Blumarine FW23/Launchmetrics Spotlight

Bij Blumarine stijlde Anna Molinari een extra grote riem met studs als oogpunt. Gedragen over een effen jerseyjurk.

Vacquera FW23Credits: Vacquera FW23/Launchmetrics Spotlight

Vaquera FW23 had een vergelijkbare stijl. Een riem van koeienhuid had een verweerde afwerking en een gesp met drie tanden. Michael Kors toonde een latte-look voor FW23 met een bruinleren dubbele riem met een zilveren gesp. (zie de hoofdafbeelding).

Tod's FW23 Credits: Tod's FW23/Launchmetrics Spotlight

Ten slotte liet Tod's een bruinleren riem zien met een microtasje eraan.

(Verfraaide) baseballpetten

Dankzij het populaire tv-programma ‘Succession’ krijgt het eenvoudige baseballpet een stijlvolle make-over. Het is een unisex-item is gemakkelijk te dragen bij allerlei outfits. Vorig jaar varieerden ze enorm, van effen tot verfraaid. Zoek of ze opnieuw kunnen domineren op FW24.

Dior FW24Credits: Dior FW24/Launchmetrics Spotlight

Bij Dior voor FW23 ging Maria Grazia Chiuri op zoek naar het klassieke baseballpet en ontwierp een gewatteerde pet met een hoge kroon, gevoerd met het logo van het merk.

Dion Lee FW23 Credits: Dion Lee FW23/Launchmetrics Spotlight

Dion Lee liet een klassieke baseballpet zien met een blauwe distressed denim.

Victoria/Tomas FW23 sherpa cap Credits: Victoria/Tomas FW23/Launchmetrics Spotlight

Bij Victoria/Tomas werd een versie met materiaal die eruitzag als schapenvacht met een blauwe logopatch aangeboden.

Borsalino FW23 Credits: Borsalino FW23/Launchmetrics Spotlight

De Italiaanse hoedenmaker Borsalino toonde voor FW23 verschillende ontwerpen, waaronder een grijze spijkerstofhoed met een groen camouflage patroon.