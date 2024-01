FW24 Damesmode inkoopgids: zeven belangrijke items die je niet mag missen

In 1985 introduceerde Donna Karan de 'Seven Easy Pieces' een collectie met zeven essentiële items die - voor dat eerste seizoen - bestond uit een bodysuit, een getailleerd jasje, een kasjmier trui, een jurk, een leren jasje, een wikkelrok en een wit overhemd. Middenin het meest extravagante en overdadige decennium van de twintigste eeuw was het idee van een kleine garderobe met essentiële items, een verademing.

Vandaag, 39 jaar later, in een tijdperk gevuld met een verbijsterend scala aan keuzes, is het een concept dat het waard is om opnieuw te bekijken voor voor zowel winkelinkopers als merchandisers.

Eind vorig jaar kwam Phoebe Philo na zes jaar terug met een vergelijkbare aanpak als die van Karan. Met de steun van LVMH bracht ze een capsulecollectie in twee drops, waarvan de meeste items vrijwel onmiddellijk waren uitverkocht. Zoals FashionUnited.com meldde, was de propositie van het merk: "een overzichtelijk, seizoensgebonden aanbod, gericht op hoogwaardige materialen en vakmanschap, en ontwerpen die na verloop van tijd relevant blijven."

Over een paar weken starten de collectiepresentaties van het FW24 prêt-à-porter seizoen. De New York Fashion Week begint op 9 februari 2024, gevolgd door Londen en Milaan en eindigt bijna een maand later in Parijs, op 5 maart 2024. Losjes gebaseerd op het idee van een aanbod van essentiële sleutel items, is hier een inkoopgids voor het prêt-à-porter seizoen FW24.

1. De overjas

Bottega Veneta FW23 coat Credits: Bottega Veneta FW23/Launchmetrics Spotlight

Een wollen jas is een vaste waarde voor de winter. Voor FW24 zijn het jassen met textuur, bijvoorbeeld in tweed of een ruit. Het silhouet kan een klassieke trenchcoat zijn met gedetailleerde versieringen, vooral franjes. Zwierige lengtes doen het goed.

Stella Mccartney FW23 coat Credits: Stella Mccartney FW23/Launchmetrics Spotlight

Akris FW23 coat Credits: Akris FW23/Launchmetrics Spotlight

2. Statement donsjas

Schiaparelli FW23 puffer coat Credits: Schiaparelli FW23/Launchmetrics Spotlight

Statement donsjassen in verschillende vormen en maten zijn FW24 key items. Ze kunnen kort of lang zijn, met of zonder details en met een mat of glanzend oppervlak. Het idee is om een look van dag tot avond te creëren.

Zimmerman puffer coat Credits: Zimmerman FW23/Launchmetrics Spotlight

Tiffany Brown FW23 puffer Credits: Tiffany Brown FW23/Launchmetrics Spotlight

3. De gebreide jurk

Alexander McQueen FW23 knit dress Credits: Alexander McQueen FW23/Launchmetrics Spotlight

Gebreide jurken zijn dit seizoen een beetje anders, asymmetrische lijnen zijn bijzonder populair. In een seizoen waarin sobere tinten overheersen, biedt de kleur rood een welkom contrast.

MSGM FW23 knit dress Credits: MSGM FW23/Launchmetrics Spotlight

Jason Wu FW23 knit dress Credits: Jason Wu FW23/Launchmetrics Spotlight

4. De midi rok

Brunello Cucinelli FW23 sequin skirt Credits: Brunello Cucinelli FW23/Launchmetrics Spotlight

Na het succes van de minirokjes van vorig jaar, komen de rokken nu tot halverwege de kuit. Textuur staat hier centraal en kan bestaan uit pailletten, tweed of chintz. Taillebanden kunnen hoog zijn of zelfs helemaal weggelaten worden. Andere details zijn plooien en splitten.

Dior FW23 skirt suit Credits: Dior FW23/Launchmetrics Spotlight

Dries Van Noten FW23 midi skirt Credits: Dries Van Noten FW23/Launchmetrics Spotlight

5. De kabeltrui

Antonio Marras FW23 sweater Credits: Antonio Marras FW23/Launchmetrics Spotlight

Grof gebreide kabeltruien worden steeds populairder. Bewerkte breisels met versieringen zien er fris uit. De sweaters kunnen kort of lang zijn, met of zonder col.

Erdem FW23 sweater Credits: Erdem FW23/Launchmetrics Spotlight

Hermes FW23 sweater Credits: Hermes FW23/Launchmetrics Spotlight

6. Het fluwelen broekpak

Patbo FW23 velvet suit Credits: Patbo FW23/Launchmetrics Spotlight

In een seizoen waarin textuur en details de boventoon voeren, is er niets chiquer dan een fluwelen broekpak in een stevige kleur.

Emporio Armani FW23 velvet suit Credits: Emporio Armani FW23/Launchmetrics Spotlight

Bibhu Mohapatra FW23 velvet suit Credits: Bibhu Mohapatra FW23/Launchmetrics Spotlight

7. Broeken van echt of vegan leer

Alexander McQueen FW23 black leather Credits: Alexander McQueen FW23/Launchmetrics Spotlight

Een leren broek is onmisbaar in FW24. Het silhouet varieert van skinny tot wijde pijpen. Ze kunnen worden gepresenteerd in een cleane stijl of met moto details.

Ann Demeulemeester FW23 black leather Credits: Ann Demeulemeester FW23/Launchmetrics Spotlight