FW24 volgens trendforecaster Jan Agelink: Futurisme, oneindige mogelijkheden maar ook een terugkeer naar de basis

Wanneer trendforecaster Jan Agelink zijn visie voor de komende seizoenen vormt, kijkt hij niet alleen naar wat er tijdens shows, exposities en beurzen te zien is. Ook de invloed van het gedrag van verschillende generaties - van de Babyboomers tot Generatie Alpha - neemt hij in overweging. Volgens Agelink vormen generationele houdingen namelijk de aanzet voor trends. In zijn presentatie voor het FW24 seizoen, die FashionUnited digitaal bijwoonde, onderbouwt hij de drie voornaamste trends die hij voor FW2024 anticipeert dan ook met een korte introductie over elk van de generaties.

Opvallend hierbij is dat voor elk van de generaties een vorm van ethiek aan de basis ligt die op steeds verschillende manieren tot uiting komt. Zo zijn voor de Babyboomers kennis over hun producten en een connectie met merken die ze vertrouwen volgens Agelink vooral belangrijk. Generatie X waardeert simpele, conceptuele ontwerpen en een pragmatische focus op circulariteit. Millennials groeiden op in een tijd waarin de mediamogelijkheden sterk evolueerden (denk bijvoorbeeld aan het ontstaan van de eerste complexere videogames) en leerden hierdoor om in storylines te denken over problemen en oplossingen. Als resultaat hiervan houden zij vandaag de dag vooral van verhalende merken en campagnes. Gen Z komt in hun vorm van activisme en protest overeen met de jonge Babyboomers. Ze voelen relatief veel onzekerheid en focussen zich daarom op community en self care. Dit komt vooral tot uiting in het nastreven van equality en een bijna spirituele instelling, maar wel binnen een digitale context.

Het effect dat Generatie Alpha, geboren tussen 2010 en 2025, op consumententrends uitoefent is tot nu toe nog relatief klein (zelfstandig consumeren komt onder hen immers nog maar weinig tot niet voor) en ook hun toekomstige gedrag is nog moeilijk te voorspellen. Wat Agelink echter wel al durft weg te geven over Gen Alpha, is een versterking van hetgeen waar Gen Z op dit moment voor staat: digitale onderlegging en een focus op diversiteit en inclusie. Verder zullen voor hen regeneratief produceren en artificiële intelligentie (AI) centraal komen te staan.

Roamers

In het eerste thema dat Agelink in zijn presentatie aanhaalt, gaat het allemaal om een samenkomst van het oude met het futuristische. Een mix van aardse en digitale invloeden die leiden tot een droomachtig en sensueel eindresultaat dat kan neigen naar surrealisme. Een ‘romantisch futurisme’, zo beschrijft Agelink het. Zo geeft hij het voorbeeld van het bedrijf Mntge, dat digitale versies van vintage jasjes maakt, en La Casita de Wendy, die ontwerpt met behulp van AI-tools en vervolgens ambachtsmensen vraagt deze uit te werken met lokale middelen. Egonlab werkt dit thema uit op een manier die doet denken aan pop-art, terwijl het thema bij Miu Miu en Acne wordt geuit in sprookjesachtige, surrealistische settingen waarbij mos en bloemen centraal staan. Vanuit een omarming van de oneindige mogelijkheden die AI ons voorschotelt, mixen ontwerpers materialen en texturen op onverwachte manieren, zoals bijvoorbeeld te zien in de FW23 show van Bottega Veneta. “Het op onbegrensde wijze toepassen van texturen zetten we door in onze ontwerpen in de fysieke wereld”, vertelt Agelink.

Egonlab SS23 show in Parijs. Credits: Launchmetrics Spotlight

Acne FW23 show in Parijs. Credits: Launchmetrics Spotlight

Bottega Veneta FW23 show in Milaan. Credits: Launchmetrics Spotlight

Reinventors

De tweede trend die Agelink herkent is praktischer georiënteerd en gaat over experimenteren met materialen. Eén vraag wordt hierbij steeds opnieuw weer gesteld: hoe kunnen bestaande ontwerpen, concepten en materialen verbeterd worden? Uit de voorbeelden die Agelink aanhaalt, blijkt al snel dat het hier vooral om duurzaamheidsverbeteringen gaat. De voetafdruk wordt altijd in de gaten gehouden en zodoende experimenteert men met bestaande materialen in een nieuwe context, zoals gezien bij Duran Lantinks ) show in Parijs. “Dat is prêt à porter, maar ook couture”, beschrijft Agelink. Workwear en denim staan in dit thema centraal, blijkt uit Agelink’s verhaal. Zo gebruikte Diesel’s Glenn Martens recycling en reconstructie om op innovatieve manier met denim om te gaan. Ook de ‘destroyed’ look is hierbij belangrijk en staat niet alleen voor een spel met texturen, maar ook voor een vorm van acceptatie. Ontwerpers duiken in de constructie van materialen en waarderen industriële vormgevingen als af. Alles is zo functioneel mogelijk.

Marine Serre FW23 show in Parijs. Credits: Launchmetrics Spotlight

Diesel FW23 show in Milaan. Credits: Launchmetrics Spotlight

Givenchy FW23 menswear show in Parijs. Credits: Launchmetrics Spotlight

Rewilders

Waar het thema ‘reinventors’ draait om het teruggaan naar de basics en het waarderen en hergebruiken van hetgeen dat al is ontwikkeld, gaat Agelink’s derde thema, ‘rewilders’, over een het weer in contact komen met de natuur. In tegenstelling tot bij het eerste thema komt hierbij geen AI of moderne technologie te pas. In plaats daarvan zijn de looks en methodes minimalistischer en bijna historisch te noemen. Wel komen deze tot uiting in nieuwe contexten, zoals streetstyle. Zo krijg je samenvoegingen van moderne looks met ecologische en historische technieken die de mogelijkheden van zelfvoorzienendheid en minimalisme schetsen. Natuurlijke verftechnieken en outerwear zijn belangrijke elementen binnen dit aardse thema. Ontwerpers gaan veel voor organische materialen met ruwe structuren, zoals touw en hennep. Ook het off the grid gevoel, dat al een tijdje te zien is binnen de mode, blijft hier relevant. Termen als ‘minimal waste’ en ‘zero-footprint’ gaan hand in hand met deze tendens en een focus op onze planeet is overkoepelend.

Al met al kan gesteld worden dat ontwerpers er niet van afschrikken futuristische nieuwe technieken te benutten, zij het met een respect voor de aarde en oude technieken in het achterhoofd. Of dit zich nou uit in droomachtige taferelen of in pragmatisch en industrieel simplisme: een waardering voor wat de natuur te bieden heeft lijkt in de winter van 2024 de boventoon te voeren.

Asai FW23 show in Londen. Credits: Launchmetrics Spotlight

Antonio Marras FW23 show in Milaan. Credits: Launchmetrics Spotlight