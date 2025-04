FW25 belangrijkste accessoire: De das

Toen het herfst/winter 2025 (FW25) runway seizoen midden maart afliep, werd het duidelijk dat er op het gebied van dassen twee specifieke types uitsprongen: stropdassen geïnspireerd op herenmode en chique halssjaals.

Het dragen van een traditioneel mannelijk accessoire zoals een stropdas door vrouwen kan worden teruggevoerd tot de negentiende eeuw en wordt gezien als een symbool van empowerment en zelfvertrouwen. Modecriticus Vanessa Friedman van The New York Times schreef de huidige obsessie gedeeltelijk toe aan de Saint Laurent damesmodeshow in september 2023, waarin ontwerper Anthony Vaccarello een overvloed aan pakken en stropdassen presenteerde, geïnspireerd op Yves Saint Laurent's eigen stijl in de jaren 80.

Saint Laurent ss25 Credits: Saint Laurent ss25/©Launchmetrics/spotlight

Aan de andere kant is er weinig vrouwelijker dan het dragen van een sjaal om de hals, vooral wanneer deze gestrikt is als een strik. Het is een stijl die historisch gezien wordt geassocieerd met vrouwen die zich in professionele omgevingen assertief opstellen. Zo droeg Kamala Harris deze tijdens de presidentiële campagne van 2024, waarmee ze haar baanbrekende rol in de politiek benadrukte.

Het spelen met gendernormen is duidelijk een integraal onderdeel geworden van het huidige modelandschap.

Hier zijn tien sterke opties voor dassen uit het FW25-seizoen.

Dsquared2: ontwerpers, Dean en Dan Caten

Dsquared2 fw25 Credits: Dsquared2 fw25/©Launchmetrics/spotlight

Een lange herenstropdas met een micro-foulardprint op een bruine achtergrond.

Emporio Armani

Emporio Armani fw25 Credits: Emporio Armani fw25/©Launchmetrics/spotlight

Een zwarte fluwelen strik werd getoond met een losse witte kraag.

Sergio Hudson

Sergio Hudson fw25 Credits: Sergio Hudson fw25/©Launchmetrics/spotlight

Een rode leren herenstropdas met een bijpassend overhemd.

Andreas Kronthaler voor Vivienne Westwood

Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood FW25 Credits: Kronthaler fw25/©Launchmetrics/spotlight

Een extra lange herenstropdas met een gouden foulardprint inclusief het Westwood-logo op een marineblauwe achtergrond.

Moschino: ontwerper Adrian Appiolaza

Moschino fw25 Credits: Moschino fw25/©Launchmetrics/spotlight

Een herenstropdas met bijpassend overhemd in een speelse roze en groene print op een zwarte achtergrond.

Tagliatore

Tagliatore fw25 Credits: Tagliatore fw25/©Launchmetrics/spotlight

Een bordeauxrode zijden sjaal met een crèmekleurige geometrische print, geknoopt om de hals over een witte coltrui.

Thom Browne

Thom Browne fw25 Credits: Thom Browne fw25/©Launchmetrics/spotlight

Een rep herenstropdas in diagonale zwarte, witte en rode strepen met een zilveren dasspeld.

Vivetta Ponti

Vivetta fw25 Credits: Vivetta fw25/©Launchmetrics/spotlight

Een lichtblauwe satijnen halssjaal met een strik en 'gemanicuurde handen'.

Louis Vuitton: ontwerper, Nicolas Ghesquière

Louis Vuitton fw25 Credits: Louis Vuitton fw25/©Launchmetrics/spotlight

Een beige chiffonsjaal met een zwart abstract dessin, dubbel geknoopt om de hals en een zilveren ketting.

Jane Wade

Jane Wade fw25 Credits: Jane Wade fw25/©Launchmetrics/spotlight

Een losjes geknoopte blauw-wit gestreepte stropdas met een bijpassend overhemd en coltrui met een dubbele zilveren dasspeld.