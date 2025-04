FW25 designer statement jeans

Bluemarine: designer, David Koma

Chanel

Coach: designer, Stuart Vevers

Diesel: designer, Glenn Martens

Dolce & Gabbana

Dsquared2: designers, Dan and Dean Caten

Ganni: designer, Ditte Reffstrup

MM6 Martin Margiela

De FW25 runway collecties benadrukten het belang van de statement jeans. Een van de grootste trends voor het seizoen is het spelen met proporties, waarbij de skinny jeans definitief uit de mode is en wordt ingeruild voor wijde, barrel en baggy modellen. Er was een breed scala aan wassingen en kenmerken te zien. Hier zijn tien van de meest interessante.Look 14: stonewashed straight-leg jeans met florale applicaties en een bijpassend shirt met een verborgen sluiting.Look 49: blauw gewassen jeans die overgaat in witte chiffon met een bijpassend jasje.Look 22: lichtblauw gewassen jeans met lichtbruine lederen panelen.Look 36: licht stone-washed jeans met een wijde pijp en extra brede omslagenLook 35: jeans met een dubbele tailleband: een middenblauwe wassing onder een laag uitgesneden licht gewassen jeans met kristallen.Look 19: een middenblauwe cargo pocket denim jeans met een stencil patroon.Look 18: een driedelige outfit inclusief een jas met een blauwe faux kraag en een peplum met bijpassende rok met rauwe randen en wijde pijpen in een denim met een gestructureerd oppervlak.Look 41: Klassiek gestylde jeans in een lichtblauwe wassing met een gestikte naden en teal kleurige biezen. MSGM: designer, Massimo Giorgetti

Look 28: jeans met wijde pijpen in donkere denim met asymmetrisch ingezette patches en rivets.

Versace

Look 19: barrel leg jeans in een destroyed stone wash met ingezette patches in een donkere wassing.