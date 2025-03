FW25 Kleurentrend: Ontwerpers gebruiken gele tinten groen als neutrale kleuren

Qua kleur zijn de catwalks van FW25 in New York en Europa, net als afgelopen herfst/winterseizoen, overwegend ingetogen. Quiet Luxury en Corp Core blijven trending. Het is een look die zowel chic als verkoopbaar is, en ontwerpers gebruiken tinten zwart, grijs en bruin. Aan de andere kant gebruiken ze, net als vorig jaar, twee of drie zeer specifieke tinten groen, bijna als een neutrale kleur. Deze tinten verschijnen vooral in combinatie met zwart en bruin, maar ook als totale look of als accent in een print.

In 2017 riep Pantone de geel/groene tint 'Greenery' uit tot kleur van het jaar, "als een kalme reactie op de controversiële gebeurtenissen van 2016". Sindsdien komt deze tint elke seizoen terug als een belangrijke kleur. Consumenten herkennen deze tinten, niet alleen uit de natuur, maar ook van het scherm. Het verwijst terug naar de jaren 80 en roept gevoelens van comfort en nostalgie op.

Hier zijn tien looks van de FW25-catwalks.

Aiste Hong

Credits: Aiste Hong fw25/©Launchmetrics/spotlight

Look 19: een geel/groene, witte en zwarte zebraprint zijden blouse en groene maraboe stola werd getoond met een zwarte rok tot op de knie en zwarte sandalen.

Aknvas: designer, Christian Juul Nielsen

Credits: Aknvas fw25/©Launchmetrics/spotlight

Look 7: een geel/groen satijnen jack met cargozakken en een ballonzoom. Accessoires waren onder andere groene kanten sokken en zwarte Mary Janes met dubbele bandjes.

Elie Saab

Credits: Elie Saab fw25/©Launchmetrics/spotlight

Look 19: een oversized geel/groene nepbontjas over een zwarte gebreide coltrui en een zwarte chiffon rok.

Christopher John Rogers

Credits: John Rogers fw25/©Launchmetrics/spotlight

Look 19: een oversized geel/groen overhemd met zwart en groen gevlochten bies over olijfgroene wijde pijpen broek, lintenversiering en groene pumps.

Sergio Hudson

Credits: Sergio Hudson fw25/©Launchmetrics/spotlight

Look 33: een geel/groene mohair jas met een satijnen voering over een huidkleurige ronde hals, zwarte coltrui, zwarte leren broek en laarzen en bruine handschoenen.

Kway

Credits: KWay fw25/©Launchmetrics/spotlight

Look 34: een geel/groene korte gelaagde cape over een minijurk met ballonzoom en sleep en zwarte veterschoenen.

Leonard Paris: designer, Georg Lux

Credits: Leonard Paris fw25/©Launchmetrics/spotlight

Look 19: een lange mouwen crêpe de chine jurk tot op de knie met een bloemenprint van lila op een geel/groene achtergrond. Accessoires waren onder andere bordeauxrode laarzen en een handtas.

No.21: designer, Alessandro Dell’Acqua

Credits: No. 21 fw25/©Launchmetrics/spotlight

Look 41: een geel/groene kokerjurk met off-shoulder model, tulpgestreken mouwen en een empiretaille.

Saint Laurent: designer, Anthony Vaccarello

Credits: Saint Laurent fw25/©Launchmetrics/spotlight

Look 18: een korte geel/groene kokerjurk met oversized schouders en zakken, getoond met bruine leren handschoenen en satijnen slingbacks.

Giambattista Valli

Credits: Giambattista Valli/©Launchmetrics/spotlight

Look 24: een lange geel/groene jurk met capemouwen en een strik in de hals. Olijfgroene laarzen maakten de look compleet.