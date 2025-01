FW25 mannenmode inkoopgids: baggy denim, houtje-touwtje jas, sweaters met kraag en meer

Herenmode is een steeds belangrijker segment geworden binnen de mode- en retailindustrie. Met de terugkeer naar kantoor blijft tailoring een belangrijke rol spelen in het komende seizoen. Verwacht pakken met een iets meer ontspannen silhouet, slim-fit overhemden, soms met contrasterende kragen en manchetten, en lange wollen jassen.

De verwachting is echter dat ontwerpers met hun casual en/of weekendlooks de vernieuwing zullen brengen die klanten verwachten te zien in elk assortiment. Over het algemeen zijn de ontwerpen gebaseerd op traditionele of retro stijlen, vernieuwd met moderne materialen en accenten. Let op nieuwe interpretaties van de #gorpcore en #eclectic grandpa microtrends.

De meeste mannenmode shows voor FW25 vinden plaats medio januari 2025. Voordat inkopers, redacteuren en influencers naar Parijs en Milaan trekken, bekijken we de belangrijkste items die we verwachten te zien op de catwalks.

Houtje-touwtje jas

Een dufflecoat (in de volksmond ook wel een houtje-touwtje jas of duffel genoemd) wordt meestal gedefinieerd als een lange wollen jas met een capuchon en houten knevels, vaak met een geruite of contrasterende voering. Hoewel het wordt geassocieerd met Britse instellingen zoals het leger en de academische wereld, is de naam afgeleid van de stad Duffel in België.

Voor najaar 2025 blijven de silhouetten traditioneel met slechts enkele variaties in sluitingen. Zoals gezien bij Kolor najaar 2024 en Sacai najaar 2024.

Kolor najaar 2024 Credits: Kolor najaar 2024/©Launchmetrics/spotlight

Sacai najaar 2024 Credits: Sacai najaar 2024/©Launchmetrics/spotlight

Trenchcoat

Net als bij de damesmode is de trenchcoat de laatste tijd alomtegenwoordig in veel designercollecties en gaat hij door naar het najaar van 2025. De meeste stijlen zijn double breasted, vallen tot onder de knie en hebben een ceintuur in dezelfde stof, met militaire details zoals stormflappen en epauletten. Naast het gebruikelijke katoenen canvas is deze traditionele stijl ook te verwachten in andere materialen zoals wol.

Zoals gezien bij JW Anderson najaar 2024 en Bottega Veneta najaar 2024.

JW Anderson najaar 2024 Credits: JW Anderson najaar 2024/©Launchmetrics/spotlight

Bottega Veneta najaar 2024 Credits: Bottega Veneta najaar 2024/©Launchmetrics/spotlight

Spijkerjasje

Een spijkerjasje, gekenmerkt door zijn ruime vorm, corduroy kraag en manchetten, wordt opgewaardeerd met frisse kleuren en materialen.

Zoals gezien bij Prada najaar 2024 en Fendi najaar 2024.

Prada najaar 2024 Credits: Prada najaar 2024/©Launchmetrics/spotlight

Fendi najaar 2024 Credits: Fendi najaar 2024/©Launchmetrics/spotlight

Truien met kraag

Dikke wollen en wolblend truien zijn belangrijke items voor najaar 2025. Noem het het preppy-effect, maar truien met kragen zijn bijzonder trendy, vaak in een Fair Isle- of novelty patroon.

Zoals gezien bij Loewe najaar 2024 en Lacoste najaar 2024.

Loewe najaar 2024 Credits: Loewe najaar 2024/©Launchmetrics/spotlight

Lacoste najaar 2024 Credits: Lacoste najaar 2024/©Launchmetrics/spotlight

Gestructureerd vest

Het gestructureerde vest is een veelzijdig kledingstuk dat over verschillende overhemden en truien kan worden gedragen en kan worden gecombineerd met jeans, pantalons of sportieve broeken.

Zoals gezien bij Burberry najaar 2024 en White Mountaineering najaar 2024.

Burberry najaar 2024 Credits: Burberry najaar 2024/©Launchmetrics/spotlight

White Mountaineering najaar 2024 Credits: White Mountaineering najaar 2024/©Launchmetrics/spotlight

Baggy jeans

Baggy jeans met een slouchy fit vervangen skinny en straight leg modellen voor najaar 2025. Blue denim is de belangrijkste keuze met tal van behandelingen zoals zware whiskers (horizontale vouwlijnen) en vervaagde wassingen.

Zoals gezien bij White Mountaineering najaar 2024 en Isabel Marant najaar 2024.

White Mountaineering najaar 2024 Credits: White Mountaineering najaar 2024/©Launchmetrics/spotlight

Isabel Marant najaar 2024 Credits: Isabel Marant najaar 2024/©Launchmetrics/spotlight

Geklede cargo pants

Cargo pants gaan door naar najaar 2025, zij het er minder utilitair uitziend. Ze zullen worden uitgevoerd in zachte materialen zoals corduroy, velours en wol. Verwacht dat ontwerpers ze in bijpassende sets tonen.

Zoals gezien bij Giorgio Armani najaar 2024 en Dries Van Noten najaar 2024.

Giorgio Armani najaar 2024 Credits: Giorgio Armani najaar 2024/©Launchmetrics/spotlight

Dries Van Noten najaar 2024 Credits: Dries Van Noten najaar 2024/©Launchmetrics/spotlight

Technische broeken

Een alternatief voor joggingbroeken om te combineren met andere outdoorsy items is een technische broek. Stoffen zijn onder andere gewatteerde synthetische materialen en shell nylons.

Gezien bij Todd Snyder najaar 2024 en K-way najaar 2024.

Kway najaar 2024 Credits: Kway najaar 2024/©Launchmetrics/spotlight

Todd Snyder najaar 2024 Credits: Todd Snyder najaar 2024/©Launchmetrics/spotlight