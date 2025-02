FW25-trends voor mannen: Badges en patches

Mannenmode-ontwerpers in Milaan en Parijs toonden diverse retrothema’s. Onder hen was een knipoog naar een significant maar kort moment, namelijk Londen in de late jaren '70, bekend als 'punk', en de vroege jaren '80, vaak aangeduid als 'new wave'.

Met de opkomst van het Thatcherisme maakten muzikanten en kunstenaars hun linkse politieke standpunten kenbaar via albumhoezen, posters en badges, zowel van stof als metaal, genaaid, geborduurd of vastgespeld op kleding. Nu, 45 jaar later, is deze trend weer helemaal terug, met name bij Fursac, waar Gauthier Borsarello zijn eerste modeshow presenteerde. "Het is een periode waarin mensen hun cultuur lieten zien – zoals de muziek waarnaar je luistert, de films die je kijkt, het werk dat je doet – op je kleding," zei Borsarello. "Dat is iets wat we de laatste tijd een beetje verloren zijn." Duidelijk, andere ontwerpers waren het daarmee eens.

Bluemarble: ontwerper, Anthony Alvarez Graff

Bluemarble FW25 Credits: Bluemarble FW25/©Launchmetrics/spotlight

Doublet: ontwerper, Masayuki Ino

Doublet FW25 Credits: Doublet FW25©Launchmetrics/spotlight

Fursac: ontwerper, Gauthier Borsarello

Fursac FW25 Credits: Fursac FW25/©Launchmetrics/spotlight

Jordanluca: ontwerpers, Jordan Bowen en Luca Marchetto

Jordanluca FW25 Credits: Jordanluca FW25/©Launchmetrics/spotlight

Kidill: ontwerper, Hiroaki Sueyasu

Kidill FW25 Credits: Kidill FW25/©Launchmetrics/spotlight

KidSuper: ontwerper, Colm Dillane

KidSuper FW25 Credits: KidSuper FW25/©Launchmetrics/spotlight

3.Paradis: ontwerper, Emeric Tchatchoua

3.Paradis FW25 Credits: 3.Paradis FW25/©Launchmetrics/spotlight

Louis Vuitton: ontwerpers, Pharrell Williams en Nigo

Louis Vuitton FW25 Credits: Vuitton FW25/©Launchmetrics/spotlight

Look 13: Ronde, 'reisbestemming'-patches genaaid op een kaki groene hoodie onder een fleece van dezelfde kleur en op een blauwe denim straight leg jeans, gedragen met bruine laarzen.Look 28: Een donkerblauw denim jack met Chinese letters en bijpassende geplooide broek, ook met letters en geborduurde symbolen.Look 5: Punk en new wave metalen badges vastgespeld op de schouders van een rode V-hals trui over een overhemd met stropdas, gecombineerd met een zwarte broek.Look 29: Een gewatteerd bomberjack met een geborduurde badge met een Union Jack en Britse bulldog met de tekst 'Great Britain'. Het Jordanluca merklabel was eronder gestikt. Het jack werd getoond met een zwarte corduroy broek.Look 6: Een tweedelig blauw geruit pak met een double-breasted jasje en bijpassende bondagebroek. Metalen badges waren op de revers vastgespeld. Woorden, waaronder het woord 'Seditionaries', waren op de revers en mouwen geborduurd.Look 33: Een jack met rits in gevlekt bruin leer en bijpassende broek. Beide waren versierd met stoffen patches met afbeeldingen gemaakt door de ontwerper.Look 14: Een zwart wollen pak met een colbert met één knoop, versierd met overlappende geborduurde badges met logo’s van het basketbalteam, gedragen over een overhemd met stropdas, en een bijpassende beanie.Look 28: Een zwart wollen baseball jack met crèmekleurige leren mouwen had metalen badges op de borst vastgespeld.