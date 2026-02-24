FW26 prints en patronen van NYFW: gemixte ruiten, dierenprints en donkere bloemenprints

New York City heeft een nieuwe First Lady: Rama Duwaji. De 28-jarige Syrisch-Amerikaanse kunstenares is de echtgenote van burgemeester Zohran Mamdani en sinds zijn inauguratie in januari 2026 een snel opkomende en veelgenoemde mode-inspiratie.

Op de eerste rij bij de Dotima-show van Rachel Scott, samen met haar styliste Gabriella Karefa-Johnson, draagt ze een knielange geruite trenchcoat over een effen trenchcoat, die als jurk fungeert. Een subtiele herinnering voor het modepubliek dat ruiten en andere geometrische patronen zelfs in een grotendeels printvrij seizoen nog steeds resoneren.

Gemixte Ruiten

Voor een frisse uitstraling van ruiten, mixen ontwerpers ze met onverwachte prints en andere motieven. Dit biedt een levendig tegenwicht aan de ‘minimalistische’ esthetiek die volgens critici NYFW domineert.

Credits: Anna Sui PO F26 004 ©Launchmetrics/spotlight

Credits: Coach PO F26 013 ©Launchmetrics/spotlight

Credits: Eckhaus Latta F26 010 ©Launchmetrics/spotlight

Dierenprints

Dierenprints transformeren van gedurfde statements naar moderne, neutrale basics voor het hele jaar. Ontwerpers in New York spelen in op deze verschuiving. Ze vervangen traditionele bruin- en grijstinten door luipaard- en slangenprints voor opvallende outerwear.

Credits: Carolina Herrera F26 026 ©Launchmetrics/spotlight

Credits: Libertine PO F26 015 ©Launchmetrics/spotlight

Credits: Sergio Hudson F26 011 ©Launchmetrics/spotlight

Argyle Breisels

Argyle breisels zijn zeer veelzijdig en schakelen moeiteloos over van een preppy stijl naar een edgy grunge-look. Dit seizoen tonen ontwerpers in New York de minimalistische aantrekkingskracht van het patroon. Dit doen ze door ingetogen tinten te gebruiken in diverse silhouetten, zoals vesten, truien met pofmouwen en oversized V-halzen.

Credits: Khaite PO F26 040 ©Launchmetrics/spotlight

Credits: Ruadh PO F26 015 ©Launchmetrics/spotlight

Credits: Zankov F26 014 ©Launchmetrics/spotlight

Smalle Strepen

Strepen spelen dit seizoen een ondergeschikte rol, omdat ontwerpers de voorkeur geven aan een minimalistische sfeer uit de late jaren negentig. De enige echte uitzondering zijn de supersmalle strepen. Deze worden spaarzaam gebruikt op neutrale wollen pakken, zoals te zien bij Sergio Hudson, en op frisse katoenen overhemden.

Credits: Coach PO F26 019 ©Launchmetrics/spotlight

Credits: Sergio Hudson F26 003 ©Launchmetrics/spotlight

Credits: Thom Browne PO F25 025 ©Launchmetrics/spotlight

Donkere Bloemenprints

Ontwerpers als Ralph Lauren, Anna Sui en Ulla Johnson tonen bloemenprints op donkere achtergronden voor een stemmige, romantische uitstraling. De prints zijn te zien op chiffon jurken, intarsia truien en jacquard broeken.

Credits: Ralph Lauren F26 034 ©Launchmetrics/spotlight

Credits: Anna Sui PO F26 029 ©Launchmetrics/spotlight

Credits: Ulla Johnson F26 052 ©Launchmetrics/spotlight