FW26 prints en patronen van NYFW: gemixte ruiten, dierenprints en donkere bloemenprints
New York City heeft een nieuwe First Lady: Rama Duwaji. De 28-jarige Syrisch-Amerikaanse kunstenares is de echtgenote van burgemeester Zohran Mamdani en sinds zijn inauguratie in januari 2026 een snel opkomende en veelgenoemde mode-inspiratie.
Op de eerste rij bij de Dotima-show van Rachel Scott, samen met haar styliste Gabriella Karefa-Johnson, draagt ze een knielange geruite trenchcoat over een effen trenchcoat, die als jurk fungeert. Een subtiele herinnering voor het modepubliek dat ruiten en andere geometrische patronen zelfs in een grotendeels printvrij seizoen nog steeds resoneren.
Gemixte Ruiten
Voor een frisse uitstraling van ruiten, mixen ontwerpers ze met onverwachte prints en andere motieven. Dit biedt een levendig tegenwicht aan de ‘minimalistische’ esthetiek die volgens critici NYFW domineert.
Dierenprints
Dierenprints transformeren van gedurfde statements naar moderne, neutrale basics voor het hele jaar. Ontwerpers in New York spelen in op deze verschuiving. Ze vervangen traditionele bruin- en grijstinten door luipaard- en slangenprints voor opvallende outerwear.
Argyle Breisels
Argyle breisels zijn zeer veelzijdig en schakelen moeiteloos over van een preppy stijl naar een edgy grunge-look. Dit seizoen tonen ontwerpers in New York de minimalistische aantrekkingskracht van het patroon. Dit doen ze door ingetogen tinten te gebruiken in diverse silhouetten, zoals vesten, truien met pofmouwen en oversized V-halzen.
Smalle Strepen
Strepen spelen dit seizoen een ondergeschikte rol, omdat ontwerpers de voorkeur geven aan een minimalistische sfeer uit de late jaren negentig. De enige echte uitzondering zijn de supersmalle strepen. Deze worden spaarzaam gebruikt op neutrale wollen pakken, zoals te zien bij Sergio Hudson, en op frisse katoenen overhemden.
Donkere Bloemenprints
Ontwerpers als Ralph Lauren, Anna Sui en Ulla Johnson tonen bloemenprints op donkere achtergronden voor een stemmige, romantische uitstraling. De prints zijn te zien op chiffon jurken, intarsia truien en jacquard broeken.
Dit artikel is in het Nederlands vertaald met behulp van een AI-tool.
FashionUnited gebruikt AI taaltools om het vertalen van (nieuws)artikelen te versnellen en de vertalingen te proeflezen om het eindresultaat te verbeteren. Dit bespaart onze menselijke journalisten tijd die ze kunnen besteden aan onderzoek en het schrijven van eigen artikelen. Artikelen die met behulp van AI zijn vertaald, worden gecontroleerd en geredigeerd door een menselijke bureauredacteur voordat ze online gaan. Als je vragen of opmerkingen hebt over dit proces, stuur dan een e-mail naar info@fashionunited.com.