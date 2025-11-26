FW26-trends ontcijferd: De prognoses van Frans trendforecastingbureau Heuritech

Sinds de lancering in 2013 vertrouwt het in Parijs gevestigde trendvoorspellingsplatform Heuritech op kunstmatige intelligentie (AI) voor het formuleren van zijn eigen voorspellingen voor elk seizoen. De technologie scant maandelijks miljoenen afbeeldingen op sociale media. Hierbij worden datapunten ontvangen over wat consumenten dragen en worden meer dan 20.000 trends geïdentificeerd, variërend van materiaal en silhouetten tot kleur en print. Het taalmodel leert vervolgens het gedrag van de trends en kan daardoor toekomstige verschuivingen voorspellen, met een nauwkeurigheidspercentage van 90 procent.

Het platform analyseert nu het FW26-seizoen, waarbij wordt gekeken naar de veranderingen in materialen, kleuren en prints in het komende jaar. In een interview met FashionUnited spreekt modeanalist Frida Tordhag over de verwachtingen voor damesmode, de evolutie van trends en de impact van strengere regelgeving op design.

Welke textielinnovaties zullen volgens u het FW26-seizoen domineren?

Er is Ego-Eco, dat de wens van de mode-industrie voor ecologische verantwoordelijkheid weerspiegelt. Binnen Europa is er ook veel gaande op het gebied van nieuwe regelgeving voor fast fashion en een meer circulaire economie voor textiel.

Wat stoffen en materialen betreft, is er een toename in het gebruik van biologisch katoen, wolmixen met een lage impact en zachte, tactiele afwerkingen. Dit weerspiegelt ook wat de consument zal dragen in het komende FW26-seizoen, dat sterk gericht is op stoffen.

Wat is Ego-Eco? De Ego-Eco-trend verwijst naar een vorm van duurzame mode en welzijn die zelfzorg combineert met ecologische verantwoordelijkheid. De opkomst ervan, versterkt door sociale media, weerspiegelt een hernieuwde focus op bescherming en comfort. Hierbij wordt gebruikgemaakt van duurzame materialen en praktijken die zowel het individu als de planeet ten goede komen.

Hoe zal dit veranderende landschap, met strengere regelgeving zoals DPP's, de mode- en kledingtrends in de komende jaren beïnvloeden?

Dit is iets wat vele jaren zal duren. Het zal helaas niet zo snel gaan als SS26 en FW26. Iets wat we hebben opgemerkt, en wat onze data nu ondersteunt, is dat mensen afstappen van microtrends.

Mensen hebben een betere toegang tot kennis. Daardoor zien we hogere verwachtingen van modehuizen en merken ten aanzien van wat ze uitbrengen, vergeleken met een paar jaar geleden. Grote modehuizen moeten begrijpen en bieden wat consumenten willen. De macht van de consument wordt alleen maar groter, omdat ze zoveel verschillende

Hoe evolueren de trends zelf, met dit in gedachten?

Wat we de afgelopen twee jaar hebben gezien, vooral bij Gen Z, is een enorme hoeveelheid microtrends door TikTok en sociale media. Het toont aan hoe Gen Z en sommige andere leeftijdsgroepen voortdurend op zoek zijn naar prikkels in hun gebruik van sociale media. Als ze naar een restaurant gaan, willen ze nooit maar één gerecht; ze willen alles delen en proberen. Dat is vergelijkbaar met hoe ze ook mode consumeren. Het is het verlangen naar constante vernieuwing. Daarom hebben we zo'n snelle opeenvolging van stijlen en esthetiek gezien.

Maar mensen raken hierdoor verzadigd – niet alleen door snel veranderende trends, maar ook door de manier waarop we sociale media gebruiken. Ze willen hun schermtijd verminderen en zien offline zijn als een nieuwe luxe. We zien het ook in marketing. Voorheen ging het om het vasthouden van de aandacht. Nu neigen marketingtrends naar het gevoel van ontspanning en vertraging.

Dit beïnvloedt de manier waarop we trends consumeren. We zien ook dat persoonlijke stijl een belangrijk onderdeel wordt van het uiten van je identiteit. Dit heeft vele redenen, zoals de economie maar ook milieufactoren. De mode betreedt een fase waarin individualiteit en vakmanschap meer worden gewaardeerd dan hypes. Ook storytelling krijgt de voorkeur boven oppervlakkige trends.

Verschuiven de modeseizoenen ook?

Als we het over modetrends hebben, is het belangrijk om terug te kijken op herfst/winter 2025 en het komende SS26-seizoen. Eén ding dat we hebben gezien, is dat seizoensgebonden mode, vergeleken met een paar jaar geleden, echt aan het vervagen is. Het contrast tussen lente/zomer en herfst/winter is niet meer zo sterk. Dit komt zowel door het klimaat als door de constante consumptie van wereldwijde content. We kunnen ons laten inspireren door Australië, dat een andere seizoensindeling heeft dan Europa, enzovoort.

Dierenprint op de SS26-catwalks. Aje, Elie Saab en MGSM. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Welke soorten prints zullen we zien in FW26?

Dierenprints hebben het afgelopen jaar een sterke groei doorgemaakt. Voor FW26 zien we echter een daling van zestien procent in dierenprints, dus ze zullen minder zichtbaar zijn. De prints die we meer zullen zien binnen de dierencategorie zijn reptielenhuidprints, met name krokodil. Hiervoor wordt een groei van 54 procent voorspeld tijdens de herfst. Wat opvalt bij krokodillenprint is de verwerking in leer en donkere tinten zoals bruin, zwart of de klassieke herfstkleur bordeauxrood.

Een andere print die tijdens SS25 is gegroeid en in 2026 voor beide seizoenen blijft groeien, zijn kleine en grote stippen. Ze worden gelinkt aan de categorie dierenprints door op dalmatiërs geïnspireerde prints, te zien in asymmetrische stippen. Tijdens de winter wordt echter verwacht dat grote stippen 115 procent in zichtbaarheid zullen toenemen, wat een sterke groei is vergeleken met het voorgaande jaar. Kleine stippen zullen een groei van 38 procent zien vergeleken met FW25. Het wordt ook een seizoen met veel ruiten, met verschillende soorten zoals plaid en gingham, die naar verwachting beide met zestien procent zullen groeien.

Stippen op de SS26-catwalks. Patou, Nina Ricci en Vetements. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Wat prints betreft, zien we een seizoen met meer prints en een individuele, persoonlijke stijl. Het is niet zozeer een afwijking van ‘quiet luxury’ of minimalisme, want die stijlen zullen altijd min of meer aanwezig blijven. Het gaat erom mode weer leuk te maken.

Ziet u verschuivingen in kleuren?

Kleuren zijn min of meer vergelijkbaar met wat we in het verleden hebben gezien. De kleur bruin werd, vooral in 2025, bijna beschouwd als het “nieuwe zwart”. Voor het komende herfstseizoen zien we een groei van warmere en lichtere bruintinten, waarbij voor kaneelbruin een groei van negen procent wordt voorspeld. Voor kastanjebruin wordt een groei van elf procent voorspeld, en voor camel vijf procent. We stappen af van donkerdere bruintinten en gaan over op lichtere.

Kleuren op de SS26-catwalk. Aje, Sacai en Christopher Esber. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

We zien ook een toename van kleuren als donkergeel en lichtgroene khakitinten. Karton-khaki en mos-khaki, bijvoorbeeld, zullen naar verwachting met zes en vijf procent groeien. Dit creëert een op het bos geïnspireerd palet, waarbij lichtere bruintinten worden gemengd met een combinatie van mosterdgeel en beigebruin.

Iets anders wat we hebben opgemerkt en in opkomst is voor 2026 wat betreft kleuren, is ‘colour block’-styling. Dus, laagjes in dezelfde kleur: grijze kledingstukken stylen met andere grijstinten om een monochrome look te creëren.

Colour blocking op de catwalks. Rokh AW25, Chloe SS25 en Armani SS26. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

En wat betreft stoffen?

Dit is ook te zien in stoffen. We hebben ‘fabric blocking’ prominenter zien worden, waarbij contrasterende stoffen in één kledingstuk worden gemengd. Denk aan een trui die gebreide stof combineert met suède, met suède details verwerkt in het breiwerk. Suède is een stof die naar schatting met 45 procent zal groeien dit seizoen.

We hebben ook details van veren en bont gezien in kledingstukken, vaak langs de zoom van truimouwen of jurken. Details van bont zullen naar schatting met veertien procent groeien, en veren met twaalf procent.

Een andere stof die zowel in SS als FW sterk groeit, is kant. Specifiek de verwerking van kant als stylingelement, zoals een kanten rand aan de onderkant van een tanktop, kanten kousen of een kanten bralette die onder je top uit piept. Het is een voortzetting van de voor SS26 voorspelde trend van romantische en delicate stoffen, die inspeelt op vrouwelijkheid en het feit dat vrouwen zich in een vrouwelijker tijdperk bevinden.

Details op de catwalks. Chanel SS25, Stella McCartney SS26 en Margiela SS26. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Is er ook een voortzetting van bepaalde silhouetten gedurende het jaar?

Ja, FW26 zal vergelijkbaar zijn met SS26 in de zin dat er een grote nadruk ligt op volume. We zien dat gedrapeerde kledingstukken, zoals gedrapeerde tops of jurken, naar verwachting sterk zullen groeien. Ze voegen een vloeiendheid en een ander soort volume toe aan een kledingstuk. Een ballonrok wordt naar verwachting populair in SS26, maar die vormen worden vaak gecreëerd met zeer dikke, zomerse stoffen. De herfstversie zal meer drapering bevatten.

Draperie op de catwalks. Chloe SS26, Zimmerman AW25 en Rokh AW25. Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Dit seizoen klinkt extravaganter dan voorgaande jaren. We hebben de opkomst van ‘quiet luxury’ en de vervaging van formele mode gezien. Welke bewegingen zullen volgens u FW26 definiëren?

Zoals gezegd, is er een verschuiving weg van seizoensgebondenheid, maar FW26 zal ook gaan over het vervagen van de lijnen tussen specifieke genders. In de mode bestaan echter contrasten. We zien dit seizoen dan ook een sterke neiging naar dramatische vrouwelijkheid en donkere romantiek, zoals te zien is in extravagante modetrends als veren of kant.

Waarom stappen mensen af van quiet luxury?

Er kunnen verschillende invloeden zijn. Mode is altijd een vorm van zelfexpressie geweest. Ik denk dat in een wereld die te maken heeft met alles van een economische neergang tot politieke uitdagingen en klimaatverandering, mode nog steeds een industrie kan zijn die mensen laat dromen en niet te serieus hoeft te zijn.

Het afgelopen jaar was quiet luxury een zeer minimalistische, serieuze en conservatieve trend. Nu zien we hoe, als reactie daarop, mode weer leuker en speelser wordt. Dat gezegd hebbende, zoals ik al eerder zei, bestaan er altijd tegenstellingen. Quiet luxury zal blijven bestaan, maar minder als een trend en meer als een vaste waarde.