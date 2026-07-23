FW27/28 volgens trendforecaster Jan Agelink: watch parties, glitch en gelaagdheid

Met de titel Age of Agency maakte trendforecaster Jan Agelink direct duidelijk waar FW27/28 om draait: autonomie. Volgens de expert staan keuzevrijheid, zelfbeschikking en het vermogen om de regie over het eigen leven te behouden steeds meer onder druk door de groeiende invloed van technologie. Tegelijkertijd ziet Agelink agency als een tegenbeweging. "Het gaat om grip, invloed en het recht om zelf vorm te geven," legt hij uit tijdens de presentatie. Die behoefte aan autonomie vertaalt zich volgens de trendforecaster naar mode, design en consumentengedrag, waarin menselijke creativiteit, vakmanschap, tactiliteit en persoonlijke expressie opnieuw centraal komen te staan.

Tijdens de digitale trendpresentatie laat Agelink aan de hand van verschillende thema's zien hoe deze culturele verschuivingen hun weerslag vinden op mode, design, retail en lifestyle richting FW27/28. FashionUnited woonde het seminar digitaal bij en zet de belangrijkste inzichten op een rij.

La Watchparty

Tijdens de presentatie verwijst Agelink naar de samenwerking tussen modemerk Zomer en contentmaker Elias Medini, beter bekend als Lyas en initiatiefnemer van La Watch Party. Dat concept, waarbij modefans gezamenlijk een modeshow bekijken en actief bij de presentatie worden betrokken, werd tijdens de Zomer-show in Parijs geïntegreerd in de catwalkpresentatie. Volgens de trendforecaster is het een voorbeeld van een evenement waarvan we er de komende seizoenen meer zullen zien, mede doordat steeds meer modemerken en modebladen het concept overnemen. Het uitgangspunt van de Zomer-show was daarbij speels: wat is je favoriete item en hoe geef je dat een onverwachte functie?

Bezoekers tijdens een door Lyas Medini georganiseerde watch party rond de Courrèges-collectie tijdens Paris Fashion Week in La Caserne, Parijs. Credits: JULIEN DE ROSA / AFP

Volgens Agelink vertaalt die letterlijke benadering zich naar styling waarin horloges meer zijn dan alleen tijdsaanduiders. Zo worden Casio-horloges tijdens de show ingezet als letterlijke verwijzing naar La Watch Party, terwijl horlogebandjes functioneren als binders voor sjaals of als straps van een top. "Het draait hierbij om een rommelige, spontane esthetiek waarin imperfectie bewust wordt opgezocht", aldus Agelink. De zogenoemde “messy aesthetic" sijpelt volgens de trendforecaster door in verschillende onderdelen van het ontwerp, waaronder de zakken. Die worden bewust gevuld met persoonlijke objecten, van lippenstift tot liefdesbrieven, waardoor een nonchalante, geleefde uitstraling ontstaat.

Zomer Ready to Wear Fall Winter 2026 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Gelaagdheid door constructie

Volgens Agelink vertaalt de gelaagdheid van de natuur zich naar organische vormen en een grote aandacht voor detaillering. Prada is daarvan volgens de trendforecaster een goed voorbeeld. "Bij Prada zagen we parka-achtige jassen met een soort kapjes bevestigd op regenjassen. En dan komt dat legacy van kleur weer terug: kleuren die doen denken aan de jaren zestig of zeventig", legt Agelink uit.

Prada Menswear Fall Winter 2026 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Prada Menswear Fall Winter 2026 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Glitch ontmoet natuur

Volgens Agelink groeien digitale en natuurlijke invloeden binnen FW27/28 steeds meer naar elkaar toe. De trendexpert ziet hoe technische materialen worden gecombineerd met organische referenties, terwijl prints en patronen een vervormd, digitaal karakter krijgen. Als voorbeelden noemt hij de verschillende ruitdessins bij Acne Studios en de digitale patronen op hoge kousen, gecombineerd met pumps, bij Kiko Kostadinov, die doen denken aan beeldstoringen of pixeleffecten. Ook gevoerde windjacks passen volgens Agelink binnen deze ontwikkeling.

Acne Studios Ready to Wear Fall Winter 2026 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Kiko Kostadinov Ready to Wear Fall Winter 2026 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Ook in het kleurenpalet wordt deze spanning zichtbaar. Asfaltgrijs, staal en aardetinten vormen de basis, aangevuld met koelblauw en mosgroen als glitch-kleuren.

Neuroaesthetics zet zintuigen centraal

Volgens Agelink krijgt naast het visuele ook de zintuiglijke ervaring een steeds grotere rol voor seizoen herfst/winter 2027/28. De trend forecaster ziet dat ontwerpers niet alleen inzetten op materiaal en silhouet, maar ook op geur, geluid en andere sensorische elementen om een diepere beleving te creëren.

Tijdens de presentatie legt Agelink uit dat mode steeds vaker meerdere zintuigen aanspreekt. Audio, geur en andere zintuiglijke toevoegingen worden onderdeel van de totaalervaring. Als voorbeeld verwijst Agelink naar de Ready to Wear FW26-show van Jean Paul Gaultier, waar een model met een afstandsbediening over de runway liep om tijdens de show zelf rookeffecten te activeren.

Jean Paul Gaultier Ready to Wear Fall Winter 2026 Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Ook het kleurenpalet sluit volgens Agelink aan bij deze ontwikkeling. "Qua kleuren kijken we meer naar lichte tinten, zoals wolwit, warmwit, antiekwit en een heel lichtblauw. Roze krijgt een meer oranje ondertoon, terwijl een aantal rijke, diepe kleuren – donkerblauw, donkerbruin, savvy red en tangerine green – voor contrast zorgen," aldus de trendforecaster.

Digital Product Passport als verlengstuk van het merkverhaal

"De DDP wordt een nieuwe vorm van storytelling," legt Agelink uit tijdens de presentatie. Hoewel het Digital Product Passport (DPP) pas vanaf 2027 verplicht wordt binnen de Europese Unie, ziet Agelink dat steeds meer modemerken momenteel al anticiperen op de aanstaande wet. Volgens de trendforecaster wordt het digitale paspoort niet alleen ingezet voor transparantie over materialen en productie, maar ook als middel om het verhaal achter een kledingstuk te vertellen.

Materialen, vakmanschap, de visie van het merk en de herkomst van een product worden steeds vaker onderdeel van de klantreis. Transparantie verschuift daarmee van een wettelijke verplichting naar een kans om de emotionele waarde van een kledingstuk te versterken.