G-Star RAW brengt bijzondere dansdialoog in nieuwe Hardcore Denim campagnei

Na de recente G-Star RAW x Snoop Dogg-campagne belicht G-Star nu de artistieke kant van het merk in een filmische dialoog tussen twee tapdansers in denim. “The Rhythm of Denim” is een meeslepende film waarin dans, ritme en percussie het verhaal schrijven. In een morsecode-achtig gesprek communiceren de dansers door middel van tap en bodyclap op afstand, en vinden elkaar uiteindelijk in een dans-climax.

World Champion tapdansers

De nieuwste G-Star denimcollectie wordt met pure energie geprensenteerd door twee dansers van wereldformaat: de Britse World Tap Champion Kamira Samuel en Broadway-artiest Lee Howard. Choreograaf Jack Evans is verantwoordelijk voor de meesterlijk getimede tap-choreografie.

“Het simpele uitgangspunt van twee personages op afzonderlijke locaties die naadloos communiceren via ritme, laat een nieuwe eigentijdse blik op tapdans zien in zijn meest rauwe en natuurlijke vorm.”

– Jack Evans, choreograaf

Tapping into 2022

Tap vindt zijn oorsprong in het begin van de 19e eeuw en vormde een creatieve manier van communicatie. In de Roaring Twenties wordt tap populair en staat het centraal tijdens menig Broadway-show in New York. Momenteel vindt er wereldwijd een revival plaats: een moderne interpretatie, gemixt met verschillende street-invloeden. Een nieuwe urban dansstijl die een bijzondere cross-over van tap- en breakdance is.

Credits - The Rhythm of Denim

Creative Agency: The Family Amsterdam

Director: Paul Geusebroek

Choreographer: Jack Evans

Dancers: Lee Howard & Kamira Samuel

The Rhythm of Denim is vanaf 12 januari 2022 te zien. Bekijk de campagnevideo hier.

COLLECTION HIGHLIGHTS

Over G-Star RAW

Al sinds 1989 verlegt G-Star RAW de grenzen van denimdesign. Mede door de introductie van 'luxe denim' naar de straat, heeft het merk zijn eigen toekomstvisie tot leven gebracht. De obsessie voor denim komt tot leven in de Hardcore Denim-filosofie die het merk nastreeft. Met een passie voor vakmanschap tot in de kleinste details en de overtuiging dat de mogelijkheden van denim eindeloos zijn. Vanuit de kernwaarden innovatie, duurzaamheid en creativiteit tracht G-Star de toekomst van denim te bepalen, altijd met respect voor mens en planeet.