G-star Raw ontwerpt duurzame denim-habijten voor monniken van brouwerij La Trappe

G-star is een bijzondere samenwerking aangegaan met bierbrouwerij La Trappe, zo is te lezen in een persbericht. Het denimmerk heeft duurzame habijten van denim gemaakt voor de monniken van de brouwerij. De habijt is volledig gemaakt van denim met een Cradle to Cradle Gold-certificaat.

De duurzame habijt sluit volgens het statement goed aan bij de filosofie van de monniken en die van G-Star. Zo is het hergebruik van water en grondstoffen belangrijk in het productieproces van het trappistenbier. Deze circulaire aanpak past G-Star naar eigen zeggen ook toe door bijvoorbeeld te werken met gerecyclede materialen, te ontwerpen voor hergebruik, en door zoveel mogelijk Cradle to Cradle-gecertificeerde stoffen te gebruiken.

De denimstof van biologisch katoen is geverfd zonder de toepassing van schadelijke chemicaliën. Het scapulier, het deel dat over de pij gedragen wordt, heeft van oorsprong de functie om de pij te beschermen bij handenarbeid. Deze is uitgevoerd in een diepblauwe denimstof. De pij zelf is uitgevoerd in een ongeverfde ecrukleurige denim. Dit wordt bijeengehouden door een leren riem.

Habijt geïnspireerd op eeuwenoud patroon

Voor het ontwerp van de habijt nam het designteam van G-star een eeuwenoud patroon ter hand, afkomstig uit een handgeschreven boek waarin het tachtig jaar geleden werd vastgelegd. Het ontwerp, met een opvallende kap, refereert naar de Bossche School, waarbij rigide verhoudingen en maatvoering de belangrijkste uitgangspunten zijn. Volgens G-star is zelfs het knippatroon duurzaam, want doordat dit zorgvuldig in elkaar valt, blijft er zo min mogelijk restmateriaal over.

“Deze habijten, en de duurzame stof waarvan ze gemaakt zijn, staan wat ons betreft voor respect voor de planeet en de mensen die erop leven”, aldus Broeder Isaac, Prior van O.L.V. van Koningshoeven en directeur van La Trappe Trappist, in het persbericht. “Dat sluit volledig aan bij onze monastieke levensinvulling, waarbij goed doen voor mens en aarde centraal staat.”