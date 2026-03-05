Gabonese modeontwerper brengt traditionele raffia naar Parijse catwalks

In het atelier van de Gabonese modeontwerper Chouchou Lazare drogen strengen raffia buiten in de zon. Hij heeft naam gemaakt met het gebruik van deze natuurlijke vezels voor zijn bekroonde kledingstukken. Het natuurlijke materiaal, afkomstig van palmbladeren, was traditioneel voorbehouden aan de adel en dorpshoofden van Gabon. Vorige week kreeg het internationale aandacht op de catwalks van 's werelds modehoofdstad.

“Dit is raffia uit Gabon, het is speciaal, heel fijn geweven en een textiel dat het verdient om getoond te worden”, vertelt de autodidactische ontwerper aan AFP in zijn atelier in de hoofdstad Libreville. Gevlochten, genaaid of gelijmd op bustiers of rokken; bijna alle jurken van Lazare bevatten raffia.

Al op negenjarige leeftijd helpt Lazare zijn moeder met naaien om rond te komen. Hij organiseert zijn eerste modeshow op de middelbare school en heeft nooit een formele modeopleiding gevolgd. Nu, in de vijftig – zijn precieze leeftijd houdt hij geheim – vertelt Lazare dat hij het vak heeft geleerd door het ontwerpen van jurken voor de twee belangrijkste vrouwen in zijn leven: zijn moeder en grootmoeder. “Ze was erg lang; voor mij was ze als een koningin”, zegt hij over zijn moeder.

Ook bij de voorbereiding van zijn nieuwste collectie voor de show in Parijs op 28 februari, blijft zij zijn inspiratie. “Wanneer ik mijn shows voorbereid, wil ik koninginnen zien, vrouwen die volledig staan voor wie ze zijn”, zegt hij. Ondanks het gebruik van het kenmerkende materiaal door zijn hele collectie, zijn de natuurlijke vezels nooit geverfd.

In het Centraal-Afrikaanse land heeft raffia een speciale betekenis. “Het is een traditionele stof die deel uitmaakt van de spiritualiteit van ons land, die spreekt tot de voorouders”, zegt de ontwerper.

Als ‘diamanten’

Tegenwoordig is raffia niet langer alleen voor de adel. Het materiaal is ook aanwezig bij traditionele Gabonese bruiloften en inheemse spirituele bwiti-ceremonies. “Raffia vertegenwoordigt een natuurlijke hulpbron die behouden moet blijven en bijdraagt aan de invloed van het Gabonese en Afrikaanse culturele erfgoed”, meldde het ministerie van Duurzaam Toerisme en Ambachten eerder dit jaar op sociale media.

Maar dat betekent niet dat het alleen door Gabonese of Afrikaanse mensen gedragen moet worden, zegt Lazare. “Het is voor iedereen”, benadrukt hij, terwijl hij controleert of een bos vezels op zijn balkon droog is. In 2002 wint Lazare de eerste prijs voor mode op de Internationale Designbiënnale van Saint-Etienne in Frankrijk.

Meer dan twee decennia later presenteert hij zijn creaties aan de Franse president Emmanuel Macron tijdens een staatsbezoek aan Gabon in november. Een foto van Lazare met Macron en de Gabonese president Brice Oligui Nguema hangt nu trots in zijn atelier, een herinnering aan ‘een groots moment’, zegt hij. Hoewel raffia voor de mensen in Gabon een bekend textiel is, zegt Lazare dat hij bij het zien van de reacties van de presidenten op zijn creaties dacht: “Ik had het gevoel dat het diamanten waren.”

Glinsterend in zijn ‘diamanten’ – een met raffia versierde hoed en tuniek met een gouden colbert – ontving Lazare vorige week in Parijs een oeuvreprijs tijdens de Fashion Annual Show. Deze show eert al meer dan 25 jaar Afrikaanse ontwerpers. Als voorzitter van de Vereniging van Gabonese Stylisten en Ontwerpers, baant hij ook de weg voor andere ontwerpers door middel van lesgeven en mentorschap. Lazare hoopt op erkenning van raffia ‘als een schat voor Gabon’.(AFP)