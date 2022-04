Ganni kondigt eerste samenwerking aan met sneakerlabel New Balance

Het Scandinavische merk Ganni lanceert twee stijlen sneakers die tot stand zijn gekomen uit een samenwerking met Amerikaans sneaker-merk New Balance. De twee stijlen zijn een update van de New Balance 2002R-sneaker en zullen vanaf 13 april verkrijgbaar zijn via de webshop van Ganni en New Balance en in een selectie aan fysieke winkels van de twee merken. Dat melden beide merken in een persbericht.

De sneakers zijn geïnspireerd op de leidende esthetiek van de jaren ‘00 en bedrukt met een Ganni-logo dat exclusief voor de gelegenheid is ontworpen. Ganni maakt met de samenwerking ook onderdeel uit van New Balance’s Green Leaf-standaard. Deze standaard eist dat ten minste 50 procent van een schoen afkomstig is uit ‘milieuvriendelijke bronnen’ en dat ten minste één ‘ecologisch verantwoorde component’ is opgenomen.

Om genderneutraliteit te bereiken zijn de sneakers in een wijder scala aan maten beschikbaar. De sneakers zijn beschikbaar voor 150 US dollar (137 euro).