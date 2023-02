Ganni lanceert eerste sportlijn: Ganni Sport

Ganni lanceert deze maand een eerste permanente collectie aan sportkleding: Ganni Sport, zo kondigt het merk aan in een persbericht.

Ondanks dat het om Ganni’s eerste permanente sportlijn gaat, is het merk geen vreemde in de wereld van activewear. Zo lanceerde het eerder al de athleisure collectie Ganni Klub en een capsule sportcollectie met Canadese multi-brand retailer SSense.

'Sport' bestaat uit dertig stijlen gemaakt van gerecycled nylon en polyester, samengebracht in een microfiber constructie die het natuurlijke koelsysteem van het lichaam ondersteunt. Hiermee bouwt het merk voort “op de actieve en on-the-go levensstijl die wordt weerspiegeld in het Ganni DNA”, zo staat in het persbericht toegelicht.

De collectie bestaat uit een kernlijn met signature basics zoals leggings, shorts, tops en t-shirts, aangevuld met seizoensgebonden stijlen “met een onverwachte Ganni twist”. Deze zullen onder andere bestaan uit lightwear, retro-geïnspireerde tech trainingspakken, cut-out jurken, mesh sweatshirts en biking shorts. Plooien en extra stiksels zijn weggelaten voor een naadloze pasvorm.

Verder wordt er een nieuwe versie van het Ganni logo verwerkt in de hele collectie. Het kleurenpalet mengt tonaal zwart, grijs en wit met klassiek groen en knalgeel in verschillende variaties, met zowel colour blocking als prints. Ook de luipaardprint waarom Ganni bekend staat is toegevoegd aan de mix.

"Ik ben zo enthousiast dat we een volledige activewear lijn lanceren. Het is al een lange tijd in de maak en we hebben super hard gewerkt om de juiste verantwoorde high-performance materialen te vinden en de expressie precies goed te krijgen”, aldus creatief directeur Ditte Reffstrup.

De prijzen van de collectie liggen tussen de 110 en 145 euro.