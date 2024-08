Ganni maakt zijn debuut op Paris Fashion Week

Voor Ganni is het de eerste keer dat ze buiten hun Deense thuisland te zien zijn: ze gaan voor het eerst naar de Franse hoofdstad voor hun deelname aan de komende Paris Fashion Week.

Nadat het merk bijna tien jaar lang de leiding had op de Copenhagen Fashion Week (CPHFW), markeert de verhuizing naar Parijs een belangrijke mijlpaal in de groei van het premiummerk. Het merk wil hiermee zijn 'visie op meer verantwoorde, inclusieve en vrolijke mode' verder versterken.

Laura du Rusquec, CEO van Ganni, zei het volgende over het nieuws: “Ganni heeft zichzelf wereldwijd gevestigd en nu we het volgende hoofdstuk van onze groei ingaan, is een presentatie in Parijs een natuurlijke evolutie voor onze merkwaarde en schaal.

“Parijs biedt een ongeëvenaard wereldwijd platform en we zijn verheugd om onze lente/zomercollectie 2025 te presenteren, samen met onze voortdurende visie en toewijding aan verantwoordelijkheid in de mode-industrie.”

De aankondiging komt slechts enkele weken nadat bekend werd dat Ganni zijn hoofdkantoor in het Verenigd Koninkrijk had gesloten om meer aandacht te kunnen besteden aan Parijs als thuisbasis, met als missie om de stad een “wereldwijd platform voor het merk” te maken.

Hier is ook de nieuwste CEO gevestigd, du Rusquec, die in mei werd benoemd. Van daaruit wordt het merk verder geleid, met regionale kantoren in New York en Shanghai.

Ganni vierde dit jaar haar 10-jarig jubileum door een modeshow op CPHFW over te slaan en in plaats daarvan een speciale tentoonstelling te organiseren over toekomstgerichte materialen. Ook stelde het bedrijf haar netwerk open voor opkomende creatievelingen en presenteerde het haar eigen innovatieplatform, Fabrics of The Future.

De laatste keer dat het merk zichzelf op de catwalk presenteerde, was om zijn SS24-collectie te showen. Als zodanig markeert zijn deelname aan Paris Fashion Week ook een definitieve terugkeer naar het catwalkformat voor Ganni, met zijn debuutshow, onder de creatieve leiding van Ditte Reffstrup, die op 24 september plaatsvindt.