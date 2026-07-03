Geen catwalk, maar een expositie: Sepehr Maghsoudi presenteert nieuwe couturecollectie

Couturier Sepehr Maghsoudi presenteert op 11 en 12 juli zijn 27e couturecollectie, EVIL = LIVE, in het Vrij Paleis in Amsterdam. In plaats van een traditionele modeshow kiest de ontwerper voor een expositie met zes couture-installaties. De tentoonstelling is beide dagen gratis toegankelijk, aldus het persbericht.

De collectie is geïnspireerd op de menselijke gevolgen van oorlog. Maghsoudi, die als kind met zijn ouders vanuit Iran naar Nederland vluchtte, verwerkt daarin thema's als verlies, ontheemding en herinnering. De installaties zijn vervaardigd uit materialen die volgens de ontwerper verwijzen naar macht en autoriteit.

Met EVIL = LIVE vervolgt Maghsoudi zijn praktijk waarin mode en maatschappelijke thema's samenkomen. De Nederlandse ontwerper presenteert zijn couture regelmatig in de vorm van conceptuele projecten en exposities, waarbij de nadruk ligt op de betekenis achter de ontwerpen.