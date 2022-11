‘Gen Z hecht evenveel waarde aan digitale kleding als aan fysieke kledingstukken’

Open wereld gaming platform Roblox heeft een nieuw rapport gepubliceerd waarin het de huidige trends en mogelijke toekomstige gedrag van zijn 50 miljoen sterke gebruikersgroep en hun relatie met digitale mode heeft geëvalueerd. Het 2022 Metaverse Fashion Trend Report maakt deel uit van een nieuwe samenwerking tussen Roblox en Parsons School of Design, die samen met het platform werkte aan het onderzoek en de verzameling van de gegevens.

Met de resultaten hoopt Roblox te onderstrepen hoe belangrijk zelfexpressie via digitale identiteit en avatar-stijl is voor Gen Z, de grootste gebruikersgroep van platforms met een metaverse. Naast gedragsgegevens van de eigen gemeenschap heeft Roblox ook 1.000 leden van de Gen Z-groep die in de VS wonen ondervraagd om een uitgebreide blik te werpen op de voorkeuren van de consument.

In een persbericht voor het rapport schrijft Christina Wootton, vice-president global partnerships van Roblox: "Gen Z-consumenten brengen meer tijd door in immersieve sociale ruimtes zoals Roblox, waar ze zich al meer dan tien jaar uiten door middel van hun creaties en digitale stijlvoorkeuren.Met hun groeiende economische macht en invloed op mode zullen trends uit de metaverse naar verwachting een diepgaande invloed hebben op fysieke mode, terwijl trends uit de fysieke wereld zich ook zullen blijven verplaatsen naar de metaverse."

Image: Roblox

Digitale makersgemeenschappen in opkomst

Wootton merkt ook op dat de volgende generatie modeontwerpers en -merken zich waarschijnlijk sterk zal verdiepen in digitale mode, door collecties te ontwerpen die in de virtuele wereld door avatars kunnen worden gedragen. Dit blijkt uit het feit dat Roblox het aantal actieve ontwerpers die digitale goederen voor zijn platform maken met 25 procent heeft verhoogd, waarbij ongeveer 11,5 miljoen ontwerpers in de loop van 2022 meer dan 62 miljoen kledingstukken en accessoires hebben ontworpen.

Op basis van deze gegevens zei Roblox dat er minstens 200 keer zoveel makers zijn die kleding en accessoires ontwerpen op Roblox als er modeontwerpers zijn die fysieke collecties creëren in de VS. Daniel Drak, assistent-professor strategisch ontwerp en modecommunicatie aan Parsons, zegt het volgende over deze cijfers: "Op Roblox kunnen sommige makers van de gemeenschap als hobby bezig zijn met het creëren en ontwerpen van items, maar wat belangrijk is om te onderstrepen is dat deze mogelijkheid om gemakkelijk digitale mode te creëren en beschikbaar te maken voor een wereldwijd consumentenpubliek veel meer individuen in staat stelt om creatief te worden."

Gen Z benadrukt vraag naar maatwerk en inclusiviteit

Dit idee van een uitgebreide, diverse makersbasis kwam ook naar voren in de wens van Gen Z voor een inclusief, zeer aanpasbaar modeaanbod op het platform. Bijna alle ondervraagden zeiden dat ze hun avatars ten minste enigszins hadden aangepast, terwijl meer dan de helft zei dat ze "veel" hadden aangepast. Ongeveer 40 procent van de actieve gebruikers van het platform werkte hun avatars minstens één keer per maand bij, en ongeveer 18 procent deed dat dagelijks.

Image: Roblox

Er was ook een behoefte aan diversiteit in personaliseringsopties, waaronder de vraag naar een reeks huidskleuren, lichaamsgroottes en persoonlijke kenmerken, zoals haarkleur en stijl. De meeste gebruikers benadrukten het belang van digitale kleding voor alle lichaamstypes, een element dat Roblox er eerder dit jaar toe aanzette de functie 'Gelaagde kleding' te introduceren, waardoor 3D-kleding alle avatars past. Sinds de lancering heeft het platform gezegd dat bijna 11 miljoen gebruikers items uit de categorie hebben gekocht, met 157 miljoen gratis en betaalde kledingstukken.

Mode heeft evenveel waarde in de metaverse

Gen Z hecht blijkbaar evenveel waarde aan digitale mode als aan haar fysieke tegenhanger: 42 procent van de respondenten verklaarde dat digitale expressie even belangrijk is als expressie in de echte wereld. Bovendien vond meer dan driekwart het belangrijk om "modieus gekleed" te zijn in de metaverse.

Gebruikers bleken zich voor hun digitale zelf te laten inspireren door verschillende bronnen, waaronder fysieke modetrends, hun favoriete merken en vooral door andere avatars. Ook hun bestedingsgewoonten benadrukten deze groeiende verbondenheid met digitale mode: bijna drie van de vier respondenten verklaarden dat zij hun geld zouden uitgeven aan digitale kleding. Meer dan 60 procent zei maandelijks 5 tot 20 dollar uit te geven, terwijl 12 procent 50 tot 100 dollar bleek uit te geven.

Image: Roblox x Tommy Hilfiger

Roblox breidt samenwerking met Parsons uit

Om zijn partnerschap met Parsons uit te breiden, gaat Roblox ook samenwerken met de in school aan een cursus, waarbij studenten leren hoe ze digitale kleding kunnen maken. De cursus van 16 weken is beschikbaar vanaf het voorjaarssemester 2023 en is bedoeld om deelnemers voor te bereiden op veranderende media, met een curriculum dat onderzoek, prototyping van digitale en fysieke mode en het toepassen van nieuwe technologieën op ontwerp omvat, evenals de mogelijkheid om te werken met ervaren ontwerpers uit de Parsons- en Roblox-gemeenschappen.

Uiteindelijk zullen de studenten fysieke en digitale kleding en accessoires kunnen maken bij Parsons en op de Avatar Marketplace van Roblox. In een release waarin de samenwerking werd aangekondigd, vertelt Shana Agid, decaan van de School of Art and Media Technology van Parsons: "De samenwerking met Roblox biedt Parsons-studenten die werken aan creatieve technologieën een opwindende kans om zich bezig te houden met het complexe snijvlak van visuele cultuur en sociale structuur, en om te spelen met hoe we betekenis geven wanneer we ons kleden - in digitale en fysieke werelden."

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op FashionUnited UK. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.