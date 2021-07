Genderloze kinderkleding: hoe de trend een maatschappelijk statement wordt

Monty & Co. (Foto: Louise Gibbens)

Loskomen van stereotypen: genderneutrale mode doet zijn intrede in de kinderkleding en is ‘here to stay’. FashionUnited ontcijfert een maatschappelijke verandering die wordt gedreven door millennials.

Wat begon als een trend op de catwalk, is niet langer een niche statement. Kinderkleding laat het achterhaalde cliché van roze versus blauw los en verwelkomt uniseks kleding die ruimte biedt voor zelfexpressie en een neutraal concept van genderidentiteit.

Het Britse warenhuis John Lewis zette de beweging in 2017 in gang door jongens- en meisjeslabels van zijn kleding te verwijderen. Sindsdien is een groot aantal vergelijkbare initiatieven geïntroduceerd. Old Navy, Carter en Target behoren tot de voorlopers, maar veel nieuwe kindermodelabels bewijzen dat kleding voor kids stijlvol kan zijn, zonder specifiek voor een jongen of meisje ontworpen te zijn.

Kleuren zoals grijs, beige, zwart, wit of ‘peach’ hebben de overhand. Kinderen kunnen dragen wat ze willen dankzij minimalistisch gestyle items zonder drukke prints, die hen bevrijdt van sociale verwachtingen op basis van hun geslacht.

Uniseks kinderkleding richt zich meer op de functionele dan op de decoratieve kant van mode en stelt kinderen in staat vrij te spelen en hun bewegingsvrijheid bewaart.

De regels over hoe je je als individu, en dus als kind, moet kleden, zijn de afgelopen jaren versoepeld. Vooral dankzij de genderfluïde beweging hoeven winkels de klanten niet meer te vertellen wat voor jongens is en wat voor meisjes.

Deze maatschappelijke verschuiving heeft veel voordelen voor kinderen: meer autonomie, een grotere zelfexpressie en ruimdenkendheid, en minder opgelegde stereotypen die hun ontwikkeling zouden kunnen beïnvloeden. In plaats daarvan worden andere waarden benadrukt, waaronder creativiteit en individualiteit.

Monty & Co. Core collectie blue (Foto: Studio Article)

Functionaliteit troef bij genderneutrale kinderkleding van Monty & Co

Precies deze waarden komen tot uiting in de collecties van Leigh Montague voor het unisex kinderkledingmerk Monty & Co. De Britse ontwerpster ontwikkelt functionele kleding, handgemaakt in het Verenigd Koninkrijk, geïnspireerd op de werkkledinggarderobe.

Van tuinbroeken en boiler suits tot utility jackets, de collecties zijn gemaakt van stevige natuurlijke vezels die door de jaren heen veel gedragen kunnen worden. Ze zijn ontworpen met praktisch nut en veelzijdigheid in gedachten, twee belangrijke pijlers van uniseks kinderkleding.

De minimalistische genderloze kleding heeft minder patronen en over-the-top prints en kleuren, en brengt een gevoel van rust bij kinderen en eenvoud. Het is budgetvriendelijk bovendien, omdat het ouders in staat stelt kleding door te geven ongeacht het geslacht van hun jongere kinderen.

Met de detailhandel in de voorhoede van culturele verschuivingen, is het noodzakelijk geworden om niet alleen trends te ondersteunen, maar maatschappelijke bewegingen te weerspiegelen die clichés afbreken en bewustzijn ontwikkelen rond genderloze kleding.

De groei van de groep millennial ouders - en hun frustraties - draagt grotendeels bij aan de opkomst van geslachtsloze kinderkleding. Het is bijzonder aantrekkelijk voor hen geworden, omdat ze prioriteit geven aan merken die op één lijn liggen met hun eigen waarden. Wanneer ze kinderen krijgen zullen ze eerder geneigd zijn geld uit te geven aan merken die zich richten op inclusiviteit en verandering aanmoedigen.

Kindermoderetailers die op deze stijgende vraag inspelen, geven een positieve boodschap af aan een generatie die geneigd is te kijken naar merken die hun overtuigingen delen. De Britse campagne ‘Let Clothes Be Clothes’ roept moderetailers op om een einde te maken aan het gebruik van genderstereotypen bij het ontwerpen en op de markt brengen van kinderkleding. Veel uniseks merken, zoals Tootsa, JJ Jiraffe, Shapes of Things en Fred and Noah, zetten zich in voor een positieve verandering voor kinderen en jagen de sector vooruit.

De economische impact van genderloze kinderkleding is niet gering. Het brengt nieuwigheid zonder de planeet in gevaar te brengen, er wordt meer hergebruikt en minder weggegooid en de ecologische voetafdruk van de productie wordt kleiner. Het wordt een manier voor merken en detailhandelaars om meer consumenten aan te trekken en hun winst te verhogen.

Genderloze kinderkleding hoeft niet het hele aanbod aan kinderkleding te vervangen, maar vertegenwoordigt een maatschappelijke verandering met een wereldwijde positieve impact. Natuurlijk kan genderneutrale kleding worden aangeboden naast typisch jongens- of meisjeskleding. Aangezien het einddoel zelfexpressie is, moeten de twee worden gecombineerd om consumenten in staat te stellen hun ware individualiteit te omarmen - ongeacht hun leeftijdsgroep.