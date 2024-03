Genderneutrale mode is nu (bijna) mainstream

Wijlen Yves Saint Laurent was een van de eerste ontwerpers die genderneutrale mode omarmde. De ontwerper was, waarschijnlijk door zijn verlegen persoonlijkheid, een geboren waarnemer van het straatbeeld. Sindsdien heeft de modesector vrijwel altijd geprofiteerd van maatschappelijke trends. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat, net als wat er in de maatschappij gebeurt, de grenzen tussen 'mannelijke' en 'vrouwelijke' mode vervaagd zijn. Van Haute Couture (met voorbeelden als Palomo Spain, Gucci, Louis Vuitton of Jacquemus) tot fast fashion merken: het label ‘genderneutraal’ komt vaker voor. De stijl krijgt meerdere namen – gendervrij, genderloos, neutraal, unisex – maar deze termen betekenen allemaal hetzelfde. Te weten: dat mensen zich kleden ongeacht geslacht of genderidentiteit.

Desigual x Hed Mayner, een genderneutrale collectie in beperkte oplage. Credits: Desigual

Genderneutrale mode is niets nieuws. Ontwerper Jean Paul Gaultier maakte in de jaren tachtig bijvoorbeeld rokken voor mannen in zijn shows. Actrices als Marlene Dietrich, Katharine Hepburn of Diane Keaton droegen vaak een ‘mannelijk’ colbert. Tegenwoordig helpen meer beroemdheden bij de taak om stereotypen te doorbreken. Denk aan acteur Billy Porter (Pose) of Lucien Laviscount (Emily in Paris), die rokken en jurken dragen, of de Australische Jacob Elordi (Saltburn), die van de ‘vrouwentas’ een accessoire voor iedereen heeft gemaakt. Is genderneutrale mode meer dan een tijdelijke trend? Valt er te concluderen dat de trend bijna mainstream is? FashionUnited praat met verschillende merken en ontwerpers om daarachter te komen.

Genderneutrale mode: een ready-to-wear collectie voor iedereen

Onder het motto "Niet alleen voor hem of voor haar, gewoon voor iedereen" heeft het Franse merk IKKS een genderneutrale lijn gelanceerd. Volgens het creatieve team wilden ze met deze collectie "de vrijheid om jezelf te zijn" uitdrukken. Het resultaat is een capsulecollectie bestaande uit tien basics zoals trenchcoats, T-shirts met marinestrepen en blazers in een breed scala aan maten, van de kleinste tot volwassen maten. "Het is niet zomaar een vluchtige trend, maar een manier van leven waarbij je in harmonie bent met kleding", voegen ze eraan toe.

"We hebben altijd gestreefd naar het idee dat iedereen zich kleedt zoals die persoon dat wil. We maken vooral kleding zodat iedereen zijn stijl kan vinden." Roman Lata, Head of Collabs bij Desigual.

Ready-to-wear merken lanceren vaker genderneutrale mode. Desigual, het in 1984 in Barcelona geboren bedrijf, debuteerde vorig jaar een volledig genderneutrale collectie in samenwerking met ontwerper Hed Mayner. De capsulecollectie was wereldwijd verkrijgbaar: van Japan tot Europa. Het doel van de lancering was om de tijdloze klassiekers opnieuw uit te vinden. Te weten: een minimalistische stijl, vloeiende en oversized volumes, bedacht vanuit een inclusief perspectief. Hoewel, zoals Roman Lata, Head of Collabs bij Desigual vertelt, was dit niet de eerste keer. "Toen Thomas Meyer begon, creëerde hij een jas van jeans patches die te groot waren voor een tweedehands winkel die hij destijds had. Zo werd de Mickey-jas geboren in 1984, een ruim en uniseks kledingstuk."

Lata voegt toe: "We zijn ons ervan bewust dat het idee van geslacht verouderd is. Dit komt overeen met de filosofie van Desigual sinds het begin 'we kleden mensen, geen lichamen'. We hebben altijd gestreefd naar het idee dat iedereen de vrijheid heeft zich te kleding ongeacht regels, en dat betekent natuurlijk dat vrouwen mannenkleding kopen en vice versa. We maken vooral kleding zodat mensen hun eigen stijl kunnen vinden." Meer samenwerkingen delen die mentaliteit. De ontwerpster Pia Barberis en de creatief directeur Florencia Macri bundelden bijvoorbeeld hun krachten om Come On te creëren, een genderneutrale modemerk voor alle leeftijden, opgericht in 2019. Vanuit Miami presenteren ze stukken geïnspireerd op punkcultuur en de kunststroming surrealisme. Hun filosofie is gericht op het uitwissen van regels die bepalen waarom, hoe en waar elke kleding moet worden gedragen.

Urban fashion en Gen Z, de perfecte voedingsbodem

Generatie Z is ongetwijfeld een van de voorlopers op het gebied van inclusie. Daarom is het ook niet verrassend dat de groep affiniteit heeft met genderneutrale mode. Het merk Mod Wave Movement, ook bekend als MWM, is ontstaan uit streetstyle en heeft zich weten te vestigen in de huidige stedelijke omgeving met genderneutrale ontwerpen. Artiesten als Quevedo, Nicki Nicole, Ana Mena of Danna Paola zijn enkele van hun trouwe klanten. "Urban fashion en streetwear zijn de ideale setting voor het opnemen van genderloze kleding vanwege hun comfortabele, losse pasvormen, veelzijdige stijlen en focus op individuele expressie, waardoor het voor mensen acceptabeler wordt om te experimenteren met stijlen en kledingstukken die niet passen bij traditionele categorieën”, vertelt Ana Casado, Brand Manager van het merk.

Mod Wave Movement-silhouetten worden gekenmerkt door hun oversized stijl. Credits: MWM.

Na de recente editie van Allianz EGO in Madrid is te zien dat genderneutrale mode ook de modeshows bereikt. Van Peter Sposito Studio, winnaar van de Mercedes-Benz Fashion Talent Award, tot andere namen zoals Oriol Clavell, Adrià Egea of ​​Juan VG. Voor velen van hen is genderneutrale geen statement, maar iets vanzelfsprekend. Dat vindt Juan Valentín-Gamazo tenminste: “het komt doordat je er niet over nadenkt [genderneutrale mode, red.], maar gewoon nadenkt over het ontwerpen van kleding voor mensen die ze leuk vinden en ze willen dragen, ongeacht hun geslacht. We moeten ons losmaken van de context waarin een rok gerelateerd is aan het kledingstuk van een vrouw en een pak aan dat van een man; kledingstukken zijn gewoon kledingstukken. Mode is er om mee te spelen, om je te kleden op een manier die je een goed gevoel over jezelf geeft, zonder aan labels te denken.”

“Urban fashion en streetwear zijn de ideale setting voor de introductie van genderloze kledingstukken vanwege hun comfortabele en losse pasvormen.” Ana Casado, Brand Manager bij MWM.

Momenten voor de show van Juan VG met zijn “Gamberrxs” collectie Credits: Mercedes-Benz

Oriol Clavell, een Catalaanse ontwerper die in Londen woont, denkt hier hetzelfde over. Ondanks dat ze 'Mannenmode' heeft gestudeerd aan het London College of Fashion, zoals ze aan FashionUnited uitlegt, is haar laatstejaarscollectie ‘door meer meisjes dan jongens gedragen.’ Over hoe je het ontwerp en de constructie van een genderloze collectie het beste benadert, geeft Clavell toe dat er “beperkingen” zijn. Vooral als het gaat om het maken van patronen voor de pasvorm. "Om ervoor te zorgen dat alle kledingstukken passen en door verschillende soorten lichamen gedragen kunnen worden, is er veel vallen en opstaan. Een hobby die ik heb is dat ik de kleding pas als ik ze maak. Dit zorgt ervoor dat alle mensen die een lichaam zonder borsten hebben, ze kunnen dragen. Ik doe ook altijd een pasbeurt bij iemand die wel borsten heeft. Dat is een beetje het spel waarbij het patroon voor beide lichamen werkt.”

Voor Alba Ayza van The Artelier is het maken van patronen in deze gevallen ook moeilijker. Op de website wordt bijvoorbeeld het verschil benadrukt tussen heren- en damespatronen voor specifieke kledingstukken zoals broeken. Hoewel, zoals ze zelf uitlegt, "persoonlijk staan ​​broeken met een mannelijk pasvorm mij beter en koop ik ze op basis van de maattabel." Terwijl het bij andere stukken zoals t-shirts, jurken of rokken qua pasvorm haar niet uitmaakt.

Oriol Clavell modeshow op de Allianz EGO pop-up catwalk februari 2024.Credits: Mercedes-Benz

“We moeten ons losmaken van de context waarin een rok gerelateerd is aan een vrouw en een pak aan een man; kledingstukken zijn gewoon kledingstukken.”. Juan Valentín-Gamazo, creatief directeur van Juan VG.

The Artelier en Come On

Michelle Lima, oprichtster van MAL Studio Custom Project en winnaar van de Allianz EGO Confidence In Fashion-prijs, zegt dat haar begin in genderneutrale mode mogelijk is voortgekomen uit haar bezoeken aan vintage- en tweedehandswinkels in Bilbao, waar ze “kleding uit de jaren tachtig en negentig die niet naar geslacht waren gescheiden” zag.

Adrià Egea, een andere opkomende maker van de nieuwste editie van MBFWMadrid, benadrukt dat haar interesse in volumes en silhouetten zelfs twijfel laat bestaan ​​over het geslacht van de persoon die zijn ontwerpen draagt. "Ik beperk mijn artistieke expressie niet tot vooraf gedefinieerde gendernormen. Deze ongelimiteerde aanpak stelt mij in staat mode op een creatieve en bevrijdende manier te verkennen," aldus Egea. Een filosofie die steeds meer mensen delen.

Dit artikel verscheen eerder op Fashion United ES. Vertaling en bewerking door Susan Zijp.