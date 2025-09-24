Georgische ontwerper Demna debuteert voor Gucci tijdens Milan Fashion Week

Milaan, Italië - De Georgische ontwerper Demna, bekend om zijn iconoclastische stijl, debuteert deze dinsdag voor Gucci tijdens Milan Fashion Week. Zijn debuut is een film waarin hij een gemengde collectie presenteert, geïnspireerd op personages uit een typisch Italiaans gezin.

De 44-jarige Demna staat sinds juli aan het roer van het modehuis, na tien jaar bij Balenciaga, een ander merk van de Kering-groep. Zijn doel is de dalende verkoopcijfers van Gucci een nieuwe impuls te geven.

De ontwerper licht toe dat het nog te vroeg is voor een volledige show dit jaar. In plaats daarvan presenteert hij een reeks looks in de film ‘The Tiger’. De film is geregisseerd door Spike Jonze en Halina Reijn, met rollen voor onder meer Demi Moore en Edward Norton.

De film, waarmee Demna de gemengde collectie La Famiglia presenteert, is een satire op stereotypen. Personages als de diva, de influencer, de narcist en het ‘vaderskindje’ komen voorbij.

De collectie bevat veel feestjurken, jassen van imitatiebont die de bovenbenen accentueren, transparante gilets en minirokken. Ook zijn er klassieke accessoires en een duidelijke knipoog naar het tijdperk van Tom Ford bij het merk.

“Voor mij vertegenwoordigen al die archetypen de Gucci-doelgroep, de toekomstige klanten van Gucci, waarbij iedereen in de collectie iets kan vinden dat bij hem of haar past”, verklaart Demna in een interview met WWD dat maandag is gepubliceerd.

De collectie is van 25 september tot twaalf oktober te koop in tien winkels wereldwijd.

Bij Balenciaga zorgde Demna voor een explosieve stijging van de verkoop en haalde hij de voorpagina's met zijn vaak provocerende ontwerpen.

De ontwerper, die als kind vanwege de oorlog uit de Georgische regio Abchazië vluchtte, werd snel bekend met zijn ‘Ikea’-tas van tweeduizend dollar. Dit was een leren versie van het originele model, dat negenennegentig cent kost.

Later presenteerde hij een vuilniszak-tas voor achttienhonderd dollar tijdens een show in maart 2022, die was opgedragen aan Oekraïense vluchtelingen.