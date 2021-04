Gespot op de catwalk: Digital Lavender kleur van het jaar 2023

Beeld: Salvatore Ferragamo FW21 © Catwalkpictures.com

Nu de behoefte aan optimisme de wereld overspoelt, is Digital Lavender door trendforecaster WGSN en kleurenautoriteit Coloro uitgeroepen tot kleur van het jaar 2023. "Digital Lavender (..) staat voor de stabiliteit, sereniteit en het digitale escapisme dat zovelen van ons hebben ingebouwd in onze rituelen om onze mentale gezondheid zowel te beschermen als te verbeteren in deze uitdagende tijden,” zei Joanne Thomas, hoofd content van Coloro over de keuze.

"Ons SS23 kleurenpalet weerspiegelt een meer hoopvolle en optimistische kijk op de toekomst," voegt Jenny Clark, Head of Color bij WGSN, toe. "We verwachten uitdagingen voor de toekomst. We geloven echter dat consumenten op zoek zullen gaan naar kleuren waarmee ze zich op een positieve manier kunnen identificeren. Deze overtuiging dreef een verschuiving naar meer chromatische kleuren die activerend en opbeurend aanvoelen."

De betekenis van de kleur paars symboliseert volgens Color Matters magie, mysterie, spiritualiteit, het onderbewuste, creativiteit, waardigheid, koninklijkheid, en het roept al deze betekenissen meer op dan welke andere tint ook.

Digital Lavender gespot op de catwalk

Ter inspiratie: We spotten Digital Lavender in de FW21 collecties van onder andere Salvatore Ferragamo, MSGM, BluMarine en No 21. Salvatore Ferragamo (zie homepagebeelden) en No. 21 presenteren harige knitwear items in de paarse tint. MSGM presenteert een (faux) fur jas en een jeans met pastelkleurige top. BluMarine heeft een gebreid vest en co-ord setje opgenomen in de nieuwe najaarscollectie.

Beeld: No. 21 FW21 © Catwalkpictures.com

Beeld: MSGM FW21 © Catwalkpictures.com

Beeld: BluMarine FW21 © Catwalkpictures.com

Lavendel paars is ook te zien in de huidige, SS21, collecties. Raf Simons en AMI Alexandre Mattiussi laten zien hoe de kleur ook werkt voor mannenmode. Digital Lavender spotten we tevens bij Tod’s en Valentino.

Beeld: Raf Simons (links), AMI Alexandre Mattiussi(rechts) SS21 © Catwalkpictures.com

Beeld: Tod’s (links), Valentino (rechts) SS21 © Catwalkpictures.com

Deze tekst verscheen in een artikel op FashionUnited.uk van auteur Don-Alvin Adegeest. Vertaling en bewerking: Ilona Fonteijn. Tekst en beeldselectie FW21 en SS21 catwalkbeelden: Esmée Blaazer.