Gespot op de catwalk: Pantone's lente/zomer 2022 modekleuren

Ontwerpers hebben in september hun lente/zomer 2022-collecties geshowd en de nadruk gelegd op een terugkeer naar vreugde en positiviteit voor het komende seizoen. Van levendige neonkleuren tot pasteltinten, Pantone's tien SS22 modekleuren zijn gespot op de catwalk - alle stijlen inbegrepen. FashionUnited geeft een overzicht van elk kleurenpalet dat de mode van volgend jaar moet vormgeven.

Cascade

Antonio Marras; Auralee; Dolce & Gabbana

Door de intensiteit van smaragdgroen te mengen met de delicaatheid van amandelgroen, biedt Pantone's Cascade een verfrissende kijk op deze zomertint. Het is groen in de kern en doordrenkt met een beetje blauw voor een koel, helder effect dat in het oog springt. Op de catwalk gespot met bloemen bij Antonio Marras en Dolce & Gabbana en gedragen met wit bij Auralee.

Coffee Quarts

A—Company; Blumarine; Andrew GN

Coffee Quartz van Pantone is een geruststellende en toch glamoureuze kleur die het hele jaar door kan, met een combinatie van chocoladebruin met iets lichtere ondertonen voor een zomerse look. Andrew GN gebruikte de kleur in een gestructureerde mini-jurk, terwijl Blumarine een skinny leren broek met cut-outs presenteerde.

Coral Rose

Batsheva; Nicole Miller; Nensi Dojaka

Het lijdt geen twijfel dat Pantone's Coral Rose de garderobes optimistisch zal stemmen - het is de belichaming van het zomerseizoen en deze keer komt het in een extra verzadigde versie. Het zit vol energie en opwinding, terwijl het toch dicht bij de inspiratie van bloemen staat. Batsheva ging voor een totaal-look, Nicole Miller showde een mini jurk met ruches en pofmouwen, terwijl de zwemkleding van Nensi Dojaka werd gecombineerd met lichtroze om het af te zwakken.

Super Sonic

Acne Studios; Alaïa

Pantone's Super Sonic, een knipoog naar het mediterrane blauw, zal hoofden doen draaien, vooral als het als een complete look wordt gekozen. Het is levendig, intens en tegelijk elektrisch en kan worden gecombineerd met andere blauwtinten voor een tonaal effect dat een punch heeft. De jurk van Alaïa is er een die op zichzelf staat, terwijl het ensemble van Acne Studios gemakkelijk kan worden gecombineerd.

Popcorn

Acne Studios; Dawei; Chloé

De toepasselijke naam Popcorn, Pantone's seizoensgebonden kijk op geel, is subtiel - het is zowel sober als vrolijk en is vervuld van warmte. Chloé combineerde het met een zwarte strapless top en sandalen en Acne Studios koos ervoor om het te combineren met wit, terwijl Dawei koos voor een monochrome look gemaakt van casual lagen.

Potpourri

Brandon Maxwell; Elisabetta Franchi; Dawei

Pantone's Potpourri is een fris, licht babyroze dat luchtig is en rustgevend voor het oog. Deze nieuwe roze iteratie geeft een gevoel van kalmte en lijkt meer mellow dan de gebruikelijke blush tinten. Brandon Maxwell mengde het met wit voor een moderne gingham print en Elisabetta Franchi en Dawei presenteerden respectievelijk gedrapeerde en gestructureerde vormen, beide in evenwicht gebracht door de zachtheid van Potpourri.

Orchid Bloom

Issey Miyake; Marco Rambaldi; Dawei

De lavendelkleurige versie van lente/zomer 2022 is vrolijk en viert de liefde voor de levendige bloemen van de natuur. Pantone's Orchid Bloom is minder pastel en meer verzadigd dan de traditionele lichtpaarse tinten en is gespot op ontspannen, gedrapeerde stukken bij Issey Miyake en Dawei. Marco Rambaldi combineerde de kleur met klassiek wit op een knielange gebreide jurk.

Bubblegum

Adam Lippes; Andreas Kronthaler voor Vivienne Westwood; Agnès B.

Pantone's Bubblegum is het toppunt van positiviteit - het is verzadigd, helder en vrolijk. De kleur komt zowel als combikleur en als basis voor prints in de collecties van komende zomer, en accentueert elke tint waarmee hij gecombineerd wordt. Adam Lippes en Andreas Kronthaler voor Vivienne Westwood kozen ervoor om het effen te laten zien voor een maximale impact, terwijl Agnès B. het verwerkte in een abstract, kleurrijk patroon.

Sudan Brown

Elisabetta Franchi; Akris

Pantone's Sudan Brown, een verwijzing naar het buitenleven en een terugkeer naar de natuur, belichaamt aardse tinten. Het is een mix van klassiek bruin met mosterdkleurige tinten, een tint die het in de stad net zo goed doet als in de natuur. Zowel Elisabetta Franchi als Akris kozen voor ton-sur-ton looks, wat zorgt voor een geraffineerd, elegant silhouette.

Fragile Sprout

Blumarine; Eudon Choi; David Koma

Deze scherpe, opvallende tint zit in het midden van neongeel en appelgroen. Fragile Sprout is de meest gepigmenteerde tint onder Pantone's SS22 modekleuren en maakt indruk. Bij David Koma en Blumarine werd hij gecombineerd met contrasterend zwart en grijs, bij Eudon Choi met een feloranje broek.

Alle beelden: via Catwalkpictures

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.