Getroffen Libanese mode-ontwerpers reageren op de explosie in Beiroet

”Bid voor Libanon, voor de slachtoffers en families die geraakt zijn door dit tragische voorval. Beiroet zal onze grootste inspiratie blijven en de veerkracht van de mensen zal de kern van ons bedrijf versterken. We zullen samen zijn en elkaar steunen om deze crisis te boven te komen,” dit plaatste Elie Saab op zijn Facebook-account, een paar dagen na de explosie die de Libanese hoofdstad verwoestte.

Op 4 augustus vielen bij de explosies in de haven van Beiroet vele slachtoffers en gewonden. Het Libanese volk en de internationale gemeenschap zijn hard bezig met de wederopbouw van het land na het aftreden van de regering. Libanese couturiers, grote spelers in de internationale mode, hebben zich uitgesproken op sociale media.

Beiroet heeft de afgelopen decennia een groeiende, innovatieve 'school' van couture zien opbloeien, waarin van het idee ‘de prinsessenjurk’ werd afgestapt en de ontwerpers zich meester maakte van de haute couture.

Elie Saab zet activiteiten tijdelijk stop

Het kantoor van Elie Saab in Beiroet werd verwoest door de explosie. Het modehuis toont tijdens de Haute Couture-week in Parijs zijn collecties en heeft al jaren zijn hoofdkantoor in de Franse hoofdstad aan de Champs Elysées. Elie Saab Junior, de oudste zoon van de modeontwerper en global brand director, vertelde aan Business of Fashion dat het label zijn activiteiten stopzet tot 17 augustus om reparaties te kunenn uitvoeren. “Het zit in ons DNA om door te gaan, wat er ook gebeurt. We hebben de keuze gemaakt om in Libanon te blijven, zodat we dicht bij de mensen zijn en onze missie van savoir-faire kunnen voortzetten ”, verklaarde hij.

Zuhair Murad: “Dankbaar voor de veiligheid en het welzijn van mijn familie”

Een andere Libanese mode-ster, Zuhair Murad, werd ook hard geraakt. Het pand bevindt zich op een steenworp afstand van het pakhuis waar de tweede explosie plaatsvond. Het kantoor is deels weggeblazen door de explosie. Murad staat bekend om zijn verfijnde stijl en zijn trouwjurken. Hij loopt sinds 2013 ook mee op de Paris Haute Couture Fashion Week. “Hoewel ons hoofdkantoor in Beiroet behoorlijk beschadigd is, ben ik enorm dankbaar dat mijn familie veilig is en in goede gezondheid verkeert. Mogen alle slachtoffers van deze tragedie rusten in vrede,” postte hij.

”We zullen weer dansen!”

Ontwerper Rabih Kayrouz, ook nauw verbonden met Parijs waar hij sinds 2009 zijn collecties toont, heeft eveneens ingrijpende gevolgen ervaren van de explosies. Zijn pand, werkplaats, haute couture salon en boetiek zijn getroffen. Zelf raakte hij gewond aan zijn hoofd: "Ik herstel geleidelijk van een kleine hersenbloeding en 22 hechtingen", vertelt de ontwerper op Instagram en hij bedankt degenen die hem steunbetuigingen hebben gestuurd. "We zullen niet vergeten. We zullen oordelen. We zullen herbouwen… en we zullen weer dansen!” Aldus Kayrouz.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.FR, vervolgens bewerkt en vertaald naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.

Bovenste beeld: Maison Rabih Kayrouz - Haute Couture Fall 21 door Julien Thomas Hamon. Overige afbeeldingen: Instagram van Zuhair Murad, Rabih Kairouz en JCdecastelbajac.