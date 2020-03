Global Fashion Group zet in 2022 in op transparantie en CO2-compensatie

E-commerceplatform Global Fashion Group (GFG) beoogt over twee jaar haar water- en CO2-verbruik en afvalproductie in kaart brengen en verminderen. Dat meldt het moederbedrijf van e-tailers als The Iconic, Dafiti en Lamoda in haar eerste duurzaamheidsrapport.

GFG komt met een duurzaamheidsrapport, omdat het zich ervan bewust is dat het “een belangrijke rol speelt in het begrijpen en managen van de sociale en milieu-impact”, zo meldt het bedrijf in de inleiding van het rapport. “We zijn van mening dat duurzaamheid een essentieel onderdeel is van het waarborgen van waardecreatie op de lange termijn,” aldus GFG.

Het rapport is opgedeeld in vier belangrijke pijlers, en richt zich op duurzaamheidsdoelen voor 2022. Wat betreft de eerste pijler, Ethical Trade, wil GFG fabrieken ondersteunen om hun standaarden te verbeteren. Zo moet de helft van de fabrieken hier in 2022 training in hebben gehad. Daarnaast moet het al het waterverbruik in de fabrieken in kaart zijn gebracht en zijn verminderd. Wat betreft de tweede pijler, Environment, beoogt GFG zijn afvalproductie bij te houden en de helft ervan te recyclen. Ook wil het bedrijf ervoor zorgen dat 100 procent van de CO2-uitstoot afkomstig van zijn eigen activiteiten en transport te compenseren.

De derde pijler, Community, betreft het aangaan van samenwerkingen met goede doelen en het opzetten van vrijwilligersprogramma’s voor werknemers. Concreet wil GFG ervoor zorgen dat er in elke markt een samenwerking met een goed doel is. Wat betreft de laatste pijler, Responsible Workplace, wil GFG een veilige werkomgeving voor de werknemers creëren. Daarbij gaat het om het invoeren van beleid om standaarden wat betreft werkomgeving te handhaven, aldus GFG.

GFG realiseerde in 2019 een omzetgroei van ruim 17 procent naar 1,3 miljard euro. De dochterplatforms van het bedrijf zijn met name actief in Zuidoost-Azië, Latijns-Amerika en Australië.