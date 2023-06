Global Fashion Summit: “Jonge ontwerpers zijn de aanjagers van duurzaamheid”

Jonge generaties zetten de toon aan als het gaat om duurzaamheid in luxe mode, zei Jonathan Anderson, de oprichter en creatief directeur van het luxelabel JW Anderson van LVMH. Anderson zei dinsdag tijdens de Global Fashion Summit in Kopenhagen dat het "opwindend" is om samen te werken met jonge ontwerpers die veel aandacht besteden aan duurzaamheid in hun collecties. "Ik ga mijn kantoor in en realiseer me dat ik mijn werkwijze moet verbeteren," vertelt hij.

"Op een vreemde manier zou ik willen dat dit iets was toen ik op school zat", aldus Anderson, verwijzend naar het feit dat duurzaamheid zo'n centrale rol speelt, "omdat ik het nu op een soort achterwaartse manier leer".

Anderson wees op de LVMH Prize als voorbeeld van de mate waarin duurzaamheid is ingebakken in het ontwerpproces van de toekomstige generatie modetalenten, waarbij bewuste productiemethoden consequent centraal staan tijdens de felbegeerde wedstrijd.

Jonge generatie bepaalt het tempo

Toen Anderson in 2013 voor het eerst bij LVMH kwam werken als creatief directeur van Loewe, werd er tijdens interviews met ontwerpers zelden over duurzaamheid gesproken, vertelt hij. "Nu stelt elke ontwerper die op gesprek komt deze vragen - en ik denk dat dat een enorme vooruitgang laat zien," aldus de ontwerper.

In 2019 lanceerde Anderson de Eye/Loewe/Nature-collectie, die hij omschrijft als een "soort laboratorium" dat experimenteert met duurzamere processen in ontwerp en productie, zoals recycling en upcycling.

"Toen ik op de universiteit zat, werd ons nooit geleerd om op die manier over duurzaamheid na te denken," vertelt Anderson. "Het is geweldig om aan dit soort projecten te kunnen werken. Ik werk al 10 jaar bij Loewe en ik zie door dat traject hoeveel er veranderd is en hoe snel het verandert."

Uiteindelijk draait duurzaamheid volgens Anderson om wendbaarheid en openstaan voor nieuwe ideeën. Het is een "spannend" proces van "kijken naar al deze aspecten van creativiteit en oplossingen vinden".

"En niet al die oplossingen zullen perfect zijn, maar je stelt in ieder geval vragen die nooit eerder werden gesteld."

De Global Fashion Summit vindt plaats in Kopenhagen van dinsdag 27 tot woensdag 28 juni.