'Global Warning': Botter waarschuwt voor klimaat noodsituatie

Lisi Herrebrugh en Rushemy Botter, artistiek directeuren van Nina Ricci en oprichters van het merk Botter, zijn wat de modeindustrie ‘opkomende ontwerpers’ noemt. Met deze status komt veel media-aandacht, die zij gebruiken om de modewereld te confronteren met klimaatverandering. Hun lente/zomer 22 collectie, Global Warning vormde daarop geen uitzondering.

‘Global Warning', gepresenteerd als onderdeel van de officiële kalender van de Paris Fashion Week, is de nieuwste creatie van Botter. De uniseks lijn werd op 28 september op afspraak onthuld in Parijs en in een video op de website van FHCM. De boodschap is duidelijk: de opwarming van de aarde gaat steeds sneller en de tijd dringt.

Bescherming van de oceanen

Het creatieve duo werkte voor hun SS22-collectie samen met de NGO Parley for the oceans. De organisatie zet zich in om de oceanen en het mariene leven te beschermen. Dit heeft ervoor gezorgd dat Botter een zomercollectie kan aanbieden die gemaakt is van zestig procent gerecycled oceaanplastic (cijfers via WWD).

De ontwerpers zijn beiden Nederlands, hebben Caribische roots en vertellen sinds hun debuut op het festival van Hyères - waarvan ze in 2018 de Première Vision Grand Jury Prize wonnen - een verhaal gericht op de wereld van de zee. Maar meer dan een inspiratiebron is het mariene milieu voor Lisi Herrebrugh en Rushemy Botter een zaak om te verdedigen.

Botter - SS22 (via FHCM)

"Kleren maken is niet langer genoeg", zei Rushemy Botter afgelopen september in een interview met Vogue magazine. Het is dan ook logisch dat het merk de presentatie van zijn collectie SS22 heeft geladen met een krachtige boodschap om mensen te waarschuwen voor de bedreigingen en klimaatrampen die het evenwicht van de oceaan veranderen of vernietigen. Het resultaat is een video met een duistere en beangstigende enscenering.

Sirenes van oceaanschepen, geluiden van golven en zeewind en een dynamisch ritme. Hoewel het gefilmd is in een geraffineerde betonnen omgeving, verplaatst de video de kijker naar de kust. Maar hier zijn we heel ver van het paradijselijke strand van de Chanel lente-zomer 2019 modeshow. De blauwachtige atmosfeer simuleert een wredere werkelijkheid, die van de bedreigde oceanen. De modellen dragen duikmaskers, gerecycleerde parapluhoeden (ontworpen door het bedrijf Piganiol), lopen in een snel tempo en tikken op het camerascherm alsof ze onze ecologische activistische ziel letterlijk willen komen wakker schudden.

De ontwerpen zijn trouw aan Botter's stijl: oversized polo's, tailored stukken en visnet-tops. Het palet is overwegend blauw en beige, met gele en oranje-rode accenten. Er zijn ook verwijzingen naar duiken, zoals compacte materialen, tassen geïnspireerd op boeien en badmutsen. Wat de juwelen betreft, werden de halskettingen gemaakt van vishaken, ontworpen met het Japanse bedrijf Dowluck.

Botter - SS22 (via FHCM)

Door te kiezen voor een boodschap van klimaat urgentie, voegen Lisi Herrebrugh en Rushemy Botter hun presentatie toe aan de lijst van shows die de modewereld met het onderwerp hebben geconfronteerd. Denk bijvoorbeeld aan de collectie 'Black Tide' van Marine Serre (2019) en de lente/zomercollectie 2020 van Francesco Risso voor Marni (2019).

Botter - SS22 (via FHCM)

Volgens een in augustus gepubliceerd rapport van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) is het aantal rampen ten gevolge van weer, klimaat en water in de afgelopen vijftig jaar vervijfvoudigd ten gevolge van de klimaatverandering - die hoofdzakelijk door menselijke activiteiten wordt veroorzaakt. De mode-industrie is zich bewust van haar impact op het milieu en heeft talrijke acties ondernomen om de door haar industrie veroorzaakte schade te beperken.

Het luxe prêt-à-porter merk Botter werd in 2017 gelanceerd. De collecties worden gedistribueerd via de webshop en bij internationale retailers zoals Dover Street Market, Ssense, KM20, Boon the Shop, Printemps, Nordstrom en Galeries Lafayette.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.FR, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.