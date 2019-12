Goldbergh viert jubileum met capsulecollectie voor heren

Luxe (winter)sportlabel Goldbergh viert zijn tienjarig jubileum volgend jaar met een capsulecollectie voor heren. De lijn bestaat uit onder andere skibroeken, jassen en een trui, zo kondigt het Nederlandse merk aan middels een persbericht.

Kenmerkend voor Goldbergh zal de eenmalige herencollectie bestaan uit items in de kleur zwart of met een klassieke panterprint.

Ter ere van het jubileum lanceert Goldbergh ook een damescollectie bestaande uit onder meer een skilegging en laarzen. Naast het traditionele zwart bevat de collectie ook items in een kleurrijk palet en met prints zoals rode ruiten, beige pythonprint, sterren, rode lippen en panterprint. “Deze collectie omarmt de trend om verschillende stijlen en vormen te combineren door zowel oversized items als strakkere pasvormen aan te bieden,” zo luidt het persbericht.

De jubileumcollectie wordt tevens gekenmerkt door een samenwerking met het schoenenmerk Moon Boot. Die samenwerking heeft geresulteerd in vijf limited edition sneeuwlaarzen, waarvan drie met een hoge schacht en twee met een lage, enkellaars-achtige hoogte.

Goldbergh werd bijna tien jaar geleden opgericht door Sandra Peet en Lieke van den Berg. Het merk is verkrijgbaar in multibrandwinkels in verschillende Europese landen en de Verenigde Staten, Australië en Canada. Daarnaast zijn items van Goldbergh sinds kort beschikbaar bij Net-a-Porter en Matchesfashion.

De jubileumcollectie is verkrijgbaar vanaf augustus 2020.